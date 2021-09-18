«Штутгарт» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (19.09.2021)

1631957700

сегодня, 12:35

В пятом туре чемпионата Германии в гости к «Штутгарту» приедет амбициозный «Байер».

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение именно «Байеру». На победу гостей линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.21. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.7, а успех «Штутгарта» принесет игрокам выигрыш по 3.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.86. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным, поэтому предлагают ТМ 3 по 2.0. Ставка на «обе забьют» составляет 1.48.

Форма команд

«Байер» набрал за стартовые четыре матча семь очков и находится на шестом месте перед очередным туром. Коллектив также принимает участие в Лиге Европы, поэтому тренерскому штабу придется провести небольшую ротацию состава. Тем не менее клуб из Леверкузена рассчитывает только на победу, так как планирует бороться за первую четверку.

«Штутгарт» после победы в первом туре больше не смог набрать полноценные три очка в остальных матчах. Команда потеряла уверенность в себе, а результаты заметно ухудшились. Сейчас в активе клуба всего четыре очка. В прошлой игре Бундеслиги «Штутгарт» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1), а ранее в товарищеском матче обыграл «Нюрнберг» (3:0).

Информация для ставок

• Семь из восьми последних матчей «Штутгарта» закончились тоталом больше 2.5 мячей

• «Байер» забивал только в шести из десяти последних встреч на выезде во всех турнирах

• «Байер» выиграл четыре из пяти поединков за последнее время со «Штутгартом»

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.21 в букмекерской конторе Мелбет.