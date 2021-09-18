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«Штутгарт» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (19.09.2021)

сегодня, 12:35

В пятом туре чемпионата Германии в гости к «Штутгарту» приедет амбициозный «Байер».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.293.842.18
Мелбет 3.24 3.80 2.24
1XBET 3.24 3.80 2.24
BetBoom 3.18 3.78 2.20

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение именно «Байеру». На победу гостей линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.21. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.7, а успех «Штутгарта» принесет игрокам выигрыш по 3.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.86. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным, поэтому предлагают ТМ 3 по 2.0. Ставка на «обе забьют» составляет 1.48.

Форма команд

«Байер» набрал за стартовые четыре матча семь очков и находится на шестом месте перед очередным туром. Коллектив также принимает участие в Лиге Европы, поэтому тренерскому штабу придется провести небольшую ротацию состава. Тем не менее клуб из Леверкузена рассчитывает только на победу, так как планирует бороться за первую четверку.

«Штутгарт» после победы в первом туре больше не смог набрать полноценные три очка в остальных матчах. Команда потеряла уверенность в себе, а результаты заметно ухудшились. Сейчас в активе клуба всего четыре очка. В прошлой игре Бундеслиги «Штутгарт» сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1), а ранее в товарищеском матче обыграл «Нюрнберг» (3:0).

Информация для ставок

• Семь из восьми последних матчей «Штутгарта» закончились тоталом больше 2.5 мячей
• «Байер» забивал только в шести из десяти последних встреч на выезде во всех турнирах
• «Байер» выиграл четыре из пяти поединков за последнее время со «Штутгартом»

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.21 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.55 2.06 1.85
Мелбет 2.46 1.52
1XBET 2.46 1.52
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:06
Возможна результативная ничья...
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