Швеция — Чехия. Прогноз на матч квалификации Чемпионата мира (24.03.2022)

Ставки букмекеров
В этом поединке букмекеры отдают лишь небольшое предпочтение хозяевам поля. На победу Швеции линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.05. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.25, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.
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завтра, 22:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 2.35, но букмекеры больше верят в ТМ 2.5 по коэффициенту 1.6. Ставка на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 2.11.
Форма команд
Швеция проиграла два последних поединка группового этапа и упустила первое место и соответственно прямую путевку на Чемпионат мира в Катаре. Грузинам коллектив уступил на выезде со счетом (0:2), а испанцам дома с минимальным счетом (0:1). Итоговая разница мячей после восьми игр была зафиксирована на показателях (12:6).
Чехия выиграла последние два матча у Эстонии и Беларуси с одинаковым счетом (2:0), но этого оказалось недостаточно для того, чтобы получить путевку в плей-офф, так как команда заняла лишь третье место. Оказаться здесь и получить в соперники шведов коллективу помогли успехи в рамках турнира Лиги наций.
Информация для ставок
- Швеция потерпела три поражения в минувших пяти играх
- Беспроигрышная серия Чехии насчитывает пять поединков (три победы и две ничьих)
- Все три минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
- Три последних матча Швеции и два из трех Чехии закончились результатом ТМ 2.5
Прогноз
Команды будут неуступчиво бороться на каждом участке поля и, скорее всего, порадуют нас содержательным футболом. Верим здесь в обмен голами и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.11.
Что касается Чехии, то она, в принципе, схожа сейчас по классу с Швецией, и котируется тут андердогом только исключительно из-за гостевого статуса. Как бы там ни было, а вряд ли тоже немало понюхавшие пороху в важных встречах чехи полезут здесь с открытым забралом на хозяев. Скорее всего, славянский коллектив предсказуемо окопается в обороне и будет искать шансы на контратаках....
Чехия также не особо стремилась играть в феерический футбол в минувшей отборочной селекции, на примере столкновений с: Бельгией 1:1, Эстонией 2:0, Уэльсом 0:1 и Беларусью 1:0, 2:0. Считаю, что если в предстоящем противостоянии не произойдет ничего экстраординарного, то мы спокойно увидим проход ставки на ТМ 2.5 за нормальный коэффициент. Торопиться в этой дуэли ее участникам уж точно некуда!
Что касается Чехии, то она, в принципе, схожа сейчас по классу с Швецией, и котируется тут андердогом только исключительно из-за гостевого статуса. Как бы там ни было, а вряд ли тоже немало понюхавшие пороху в важных встречах чехи полезут здесь с открытым забралом на хозяев. Скорее всего, славянский коллектив предсказуемо окопается в обороне и будет искать шансы на контратаках....
Чехия также не особо стремилась играть в феерический футбол в минувшей отборочной селекции, на примере столкновений с: Бельгией 1:1, Эстонией 2:0, Уэльсом 0:1 и Беларусью 1:0, 2:0. Считаю, что если в предстоящем противостоянии не произойдет ничего экстраординарного, то мы спокойно увидим проход ставки на ТМ 2.5 за нормальный коэффициент. Торопиться в этой дуэли ее участникам уж точно некуда!