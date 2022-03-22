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Швеция — Чехия. Прогноз на матч квалификации Чемпионата мира (24.03.2022)

вчера, 14:47
Швеция - Чехия

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры отдают лишь небольшое предпочтение хозяевам поля. На победу Швеции линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.05. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.25, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 2.03 3.20 4.05
Мелбет 2.12 3.24 4.16
BetBoom 2.07 3.24 4.04

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 2.35, но букмекеры больше верят в ТМ 2.5 по коэффициенту 1.6. Ставка на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 2.11.

Форма команд

Швеция проиграла два последних поединка группового этапа и упустила первое место и соответственно прямую путевку на Чемпионат мира в Катаре. Грузинам коллектив уступил на выезде со счетом (0:2), а испанцам дома с минимальным счетом (0:1). Итоговая разница мячей после восьми игр была зафиксирована на показателях (12:6).

Чехия выиграла последние два матча у Эстонии и Беларуси с одинаковым счетом (2:0), но этого оказалось недостаточно для того, чтобы получить путевку в плей-офф, так как команда заняла лишь третье место. Оказаться здесь и получить в соперники шведов коллективу помогли успехи в рамках турнира Лиги наций.

Информация для ставок

  • Швеция потерпела три поражения в минувших пяти играх
  • Беспроигрышная серия Чехии насчитывает пять поединков (три победы и две ничьих)
  • Все три минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
  • Три последних матча Швеции и два из трех Чехии закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Команды будут неуступчиво бороться на каждом участке поля и, скорее всего, порадуют нас содержательным футболом. Верим здесь в обмен голами и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.11.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:23
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 15:10
Подобные матчи являются решающими в борьбе за путевку на скорый катарский мундиаль, так что наверняка здесь никто не станет особо форсировать события и взвивать темп. Рассчитывая, в первую очередь, на тактическую выучку и терпение, которых придостаточно у опытных в таких поединках шведов, не первый раз пытающихся протиснуться на крупный отборочный турнир через стыковые игры...Так или иначе, а "тре крунур" уже демонстрировали сдержанный на голы и маневренный футбол в последних дуэлях группового этапа....
Что касается Чехии, то она, в принципе, схожа сейчас по классу с Швецией, и котируется тут андердогом только исключительно из-за гостевого статуса. Как бы там ни было, а вряд ли тоже немало понюхавшие пороху в важных встречах чехи полезут здесь с открытым забралом на хозяев. Скорее всего, славянский коллектив предсказуемо окопается в обороне и будет искать шансы на контратаках....
Чехия также не особо стремилась играть в феерический футбол в минувшей отборочной селекции, на примере столкновений с: Бельгией 1:1, Эстонией 2:0, Уэльсом 0:1 и Беларусью 1:0, 2:0. Считаю, что если в предстоящем противостоянии не произойдет ничего экстраординарного, то мы спокойно увидим проход ставки на ТМ 2.5 за нормальный коэффициент. Торопиться в этой дуэли ее участникам уж точно некуда!
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