Швеция — Чехия. Прогноз на матч квалификации Чемпионата мира (24.03.2022)

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вчера, 14:47

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры отдают лишь небольшое предпочтение хозяевам поля. На победу Швеции линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.05. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.25, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 2.35, но букмекеры больше верят в ТМ 2.5 по коэффициенту 1.6. Ставка на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 2.11.

Форма команд

Швеция проиграла два последних поединка группового этапа и упустила первое место и соответственно прямую путевку на Чемпионат мира в Катаре. Грузинам коллектив уступил на выезде со счетом (0:2), а испанцам дома с минимальным счетом (0:1). Итоговая разница мячей после восьми игр была зафиксирована на показателях (12:6).

Чехия выиграла последние два матча у Эстонии и Беларуси с одинаковым счетом (2:0), но этого оказалось недостаточно для того, чтобы получить путевку в плей-офф, так как команда заняла лишь третье место. Оказаться здесь и получить в соперники шведов коллективу помогли успехи в рамках турнира Лиги наций.

Информация для ставок

Швеция потерпела три поражения в минувших пяти играх

Беспроигрышная серия Чехии насчитывает пять поединков (три победы и две ничьих)

Все три минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Три последних матча Швеции и два из трех Чехии закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Команды будут неуступчиво бороться на каждом участке поля и, скорее всего, порадуют нас содержательным футболом. Верим здесь в обмен голами и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.11.