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Швеция — Словакия. Евро-2020 (18.06.2021)

вчера, 15:06

Во втором туре группы В сыграют национальные сборные Швеции и Словакии.

Евро-2020
Швеция
Словакия
1 : 0
завершен
вчера, 16:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.933.404.74
Лига Ставок 1.85 3.35 5.00
Фонбет Live! 1.08 10.00 100.00
Мелбет 1.94 3.25 4.82
1XBET 1.94 3.36 4.80
BetBoom 1.91 3.24 4.71

Ставки букмекеров

Фаворитом в этой встрече являются шведы. Поставить на победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Мелбет. Взять ставку на победу номинальных гостей можно по коэффициенту 4.8. Ничейный результат оценивается 3.34.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.35. Взять ТМ 2.5 можно по 1.58. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.25.

Форма команд

Швеция сотворила сенсацию в первом туре против испанцев, оставив свои ворота сухими, но и забить не получилось, итого ничья (0:0). Шведы весь матч с испанцами играли от обороны, но против Словакии мы явно увидим совсем другую игру, где уже не придется большую часть времени стоять в своей штрафной. Болельщики ожидают от своих любимцев более смелых атакующих действий и голов в ворота соперников.

Словакия в стартовом туре одержала сенсационную победу над северным соседом из Польши (2:1). Небольшое преимущество хоть и было за Польшей, но словаки немного лучше справились с реализацией. Также отметим, что на ход встречи повлияло удаление игрока сборной Польши. В матче со Швецией коллектив может оформить путевку в плей-офф раунд.

Информация для ставок

• Швеция пропустила всего один гол в последних шести играх
• Словакия не проигрывает шесть поединков подряд
• Швеция победила в пяти из шести последних матчей
• Последняя очная игра завершилась ничьей (1:1)

Прогноз

Сделать ставку на победу Швеции по коэффициенту 1.88 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 2.15 на победу Хорватии в матче против Чехии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.78 1.61 2.47
Лига Ставок 1.90 1.87 1.51 2.50
Мелбет 1.57 2.47
1XBET 1.08 8.50
BetBoom 1.95 1.85 1.53 2.49 1.25 3.86
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shlomo
shlomo
вчера в 15:18
Словаки могут не сдюжить
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