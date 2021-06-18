Швеция — Словакия. Евро-2020 (18.06.2021)

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вчера, 15:06

Во втором туре группы В сыграют национальные сборные Швеции и Словакии.

Ставки букмекеров

Фаворитом в этой встрече являются шведы. Поставить на победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Мелбет. Взять ставку на победу номинальных гостей можно по коэффициенту 4.8. Ничейный результат оценивается 3.34.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.35. Взять ТМ 2.5 можно по 1.58. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.25.

Форма команд

Швеция сотворила сенсацию в первом туре против испанцев, оставив свои ворота сухими, но и забить не получилось, итого ничья (0:0). Шведы весь матч с испанцами играли от обороны, но против Словакии мы явно увидим совсем другую игру, где уже не придется большую часть времени стоять в своей штрафной. Болельщики ожидают от своих любимцев более смелых атакующих действий и голов в ворота соперников.

Словакия в стартовом туре одержала сенсационную победу над северным соседом из Польши (2:1). Небольшое преимущество хоть и было за Польшей, но словаки немного лучше справились с реализацией. Также отметим, что на ход встречи повлияло удаление игрока сборной Польши. В матче со Швецией коллектив может оформить путевку в плей-офф раунд.

Информация для ставок

• Швеция пропустила всего один гол в последних шести играх

• Словакия не проигрывает шесть поединков подряд

• Швеция победила в пяти из шести последних матчей

• Последняя очная игра завершилась ничьей (1:1)

Прогноз

Сделать ставку на победу Швеции по коэффициенту 1.88 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 2.15 на победу Хорватии в матче против Чехии.