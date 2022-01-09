«Сидней» — «Брисбен Роар». Прогноз на матч Кубка Австралии по футболу (12.01.2022)

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09 января 2022, 18:02

12 января 2022 года «Сидней» примет «Брисбен Роар» в рамках Кубка Австралии по футболу. Этот поединок пройдет на стадионе «Сиднея». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Австралии.

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров Фонбет, является «Сидней». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.73. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.20 и на победу «Брисбен Роар» по 4.20. Дополнительная ставка на матч — «проход „Брисбен Роар“ дальше» по коэффициенту 2.90.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Сидней» занимает шестую строчку в турнирной таблице Лиги-А Австралии. Команда имеет в активе восемь баллов. У коллектива две победы, две ничьих и два поражения. Клуб забил семь голов и пропустил шесть мячей. В последних матчах австралийская команда выиграла у «Макартура» 0:3, а также победила «Веллингтон Феникс» 2:1 и уступила «Централ Кост Маринерс» 2:0.

«Брисбен Роар» идет в нынешнем сезоне на 12-й строчке в турнирной таблице австралийского первенства. У клуба — один балл. Команда не выиграла ни одного поединка, один раз сыграла вничью и трижды проиграла. Всего у «Роар» один забитый и шесть пропущенных. В последних встречах «Брисбен» проиграл «Вестерн Юнайтед» 1:0, а также сыграл вничью с «Аделаидой Юнайтед» 0:0 и уступил «Мельбурн Виктори» 3:0.

Информация для ставок

«Брисбен Роар» не может выиграть четыре поединка подряд

«Сидней» выиграл три матча из последних пяти

У «Брисбен Роар» ни одного забитого мяча за три последних поединка

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекера Фонбет, стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.60. Букмекеры уверены, что оба клуба смогут отличиться голами и зрителей ждет зрелищный матч с обилием голов.