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«Сидней» — «Брисбен Роар». Прогноз на матч Кубка Австралии по футболу (12.01.2022)

09 января 2022, 18:02

12 января 2022 года «Сидней» примет «Брисбен Роар» в рамках Кубка Австралии по футболу. Этот поединок пройдет на стадионе «Сиднея». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Австралии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.683.965.29
Мелбет 1.69 4.20 4.64
1XBET 1.69 4.20 4.64
BetBoom 1.66 3.84 5.16

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров Фонбет, является «Сидней». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.73. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.20 и на победу «Брисбен Роар» по 4.20. Дополнительная ставка на матч — «проход „Брисбен Роар“ дальше» по коэффициенту 2.90.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Сидней» занимает шестую строчку в турнирной таблице Лиги-А Австралии. Команда имеет в активе восемь баллов. У коллектива две победы, две ничьих и два поражения. Клуб забил семь голов и пропустил шесть мячей. В последних матчах австралийская команда выиграла у «Макартура» 0:3, а также победила «Веллингтон Феникс» 2:1 и уступила «Централ Кост Маринерс» 2:0.

«Брисбен Роар» идет в нынешнем сезоне на 12-й строчке в турнирной таблице австралийского первенства. У клуба — один балл. Команда не выиграла ни одного поединка, один раз сыграла вничью и трижды проиграла. Всего у «Роар» один забитый и шесть пропущенных. В последних встречах «Брисбен» проиграл «Вестерн Юнайтед» 1:0, а также сыграл вничью с «Аделаидой Юнайтед» 0:0 и уступил «Мельбурн Виктори» 3:0.

Информация для ставок

«Брисбен Роар» не может выиграть четыре поединка подряд
«Сидней» выиграл три матча из последних пяти
У «Брисбен Роар» ни одного забитого мяча за три последних поединка

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекера Фонбет, стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.60. Букмекеры уверены, что оба клуба смогут отличиться голами и зрителей ждет зрелищный матч с обилием голов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.00 1.42 2.02 1.85 1.57 2.48
Мелбет 1.97 1.83
1XBET 1.97 1.83
Все комментарии
Gahi
Gahi
09 января в 20:56
Победа команды "Сидней" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
09 января в 19:16
Хозяева не проиграют
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