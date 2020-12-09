«Слован» — «Црвена Звезда». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)

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вчера, 06:41

«Слован» уже остался за бортом плей-офф Лиги Европы, тогда как «Црвена Звезда» гарантировала себе выход в следующую стадию. Чем закончится их очная встреча?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити не может определиться с фаворитом предстоящего поединка. Немного больше шансов на успех у команды гостей. Коэффициент на их триумф составляет 2,41, ничья представлена котировкой 3,68, а вот успех хозяев поля можно заиграть за 2,96.

По поводу результативности в этом поединке ясности нет. Тотал выражен в формате 2,5 голов. Меньше можно заиграть за 2,06, а больше за 1,85.

Форма команд

«Слован» в целом весьма неплохо отыграл групповой этап Лиги Европы. У команды шесть набранных очков и отсутствие шансов на плей-офф, но, если бы не провальная игра в отдельных матчах, вполне можно было бы претендовать на нечто большее. В прошлом туре чемпионата Чехии команде удалось сыграть вничью с клубом «Словацко» (1:1).

«Црвена Звезда» после поражения от «Хоффенхайма» (0:2) в стартовом матче Лиги Европы сумела собраться и набрала десять очков в четырех последних поединках. Команда не проигрывает в последних одиннадцати поединках – девять побед и две ничьи. В прошлом туре «Црвена Звезда» оформила победу над «Златибором» (1:0) и укрепила свое лидерство в чемпионате Сербии. Отрыв от ближайшего преследователя составляет уже девять очков.

Информация для ставок

Между собой команды встречались трижды в истории. Две победы на счету «Слована», один раз была сильнее «Црвена»

«Слован» выиграл 6 из 10 последних домашних матчей

«Црвена Звезда» побеждала в четырех последних выездных поединках

Прогноз

Мы считаем, что команды не порадуют болельщиков ярким и открытым футболом. «Црвена Звезда» наверняка начнет матч вторым номером и будет действовать на контратаках. «Слован» сейчас не в той форме, чтобы начинать этот поединок с позиции силы. Скорее всего, мы увидим большое количество борьбы, и игра вряд ли раскроется.

В этом случае целесообразно рассмотреть ставку на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 2,06 в букмекерской конторе Бетсити.