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«Слован» Братислава — «Штурм». Прогноз на матч Лиги конференций (22.02.2024)

вчера, 11:16
Штурм

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. В случае победы «Штурма», зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по 3.55.

Лига Конференций 2023/2024
Слован
Штурм
ПроигрышПроигрышВыигрышНичьяПроигрыш
- : -
сегодня, 23:00
1 - 4
Первый матч
Выигрыш

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.07. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Слован» крупно проиграл в первом матче и реальных шансов на проход в следующий раунд у него очень мало (1:4). Коллектив не смог удержать атакующую линию соперника и теперь ему придется много забивать уже на своем стадионе, что может не получиться. В чемпионате команда уверенно лидирует с 51 баллом в активе и опережает ближайшего соперника на 12 пунктов. В последнем матче «Слован» крупно обыграл «Злате-Моравце» (4:1).

«Штурм» настроен зайти как можно дальше в нынешнем сезоне Лиги конференций, что подтвердил результатом первого матча со «Слованом». Команде осталось спокойно провести ответный матч и не дать сопернику поверить в то, что они могут отыграться. В чемпионате Австрии клуб идет на второй позиции и уступает всего два очка лидеру. В прошлом туре австрийской Бундеслиги «Штурм» поделил очки с «Рапидом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Слован» проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • Девять из десяти последних матчей «Слована» закончились исходом «обе забьют»
  • «Штурм» выиграл пять из десяти последних матчей на выезде

Прогноз

«Слован» будет иметь преимущество в этой встрече и наверняка выиграет матч, но этого не хватит для общей победы в противостоянии. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в основное время по коэффициенту 2.55.

Все комментарии
7rzq55xxr8py
7rzq55xxr8py
вчера в 16:27
В предстоящем матче вероятнее всего будет забито больше двух голов.
neg94xsmt38p
neg94xsmt38p
вчера в 16:26
У “Штурма” больше шансов на победу, но и “Слован” не исключаю из игры.
ugs4e47tty6f
ugs4e47tty6f
вчера в 11:56
1-ый матч, который закончился победой австрийской стороны (4:1), казалось бы не оставляет ни какой интриги, однако в данной ситуации можно предположить следующий сценарий - команде из Словакии терять нечего, нужно на родной территории продемонстрировать характер, и как минимум 1 забитый мяч с ее стороны будет чем-то логичным. Да и к тому же, дома Слован Братислава в среднем реализует 2.18 момента, а вот что касается гостей, то они забивают в среднем за выездной матч порядка 1.88 моментов. Поэтому ожидать очередной обмен голами вполне логично.
juq5dgdnyqy6
juq5dgdnyqy6
вчера в 11:22
В ответном матче «Штурм» будет стремиться к победе, чтобы обеспечить себе выход в следующий раунд Лиги конференций.
Гость
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