«Слован» Братислава — «Штурм». Прогноз на матч Лиги конференций (22.02.2024)

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вчера, 11:16

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. В случае победы «Штурма», зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.07. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Слован» крупно проиграл в первом матче и реальных шансов на проход в следующий раунд у него очень мало (1:4). Коллектив не смог удержать атакующую линию соперника и теперь ему придется много забивать уже на своем стадионе, что может не получиться. В чемпионате команда уверенно лидирует с 51 баллом в активе и опережает ближайшего соперника на 12 пунктов. В последнем матче «Слован» крупно обыграл «Злате-Моравце» (4:1).

«Штурм» настроен зайти как можно дальше в нынешнем сезоне Лиги конференций, что подтвердил результатом первого матча со «Слованом». Команде осталось спокойно провести ответный матч и не дать сопернику поверить в то, что они могут отыграться. В чемпионате Австрии клуб идет на второй позиции и уступает всего два очка лидеру. В прошлом туре австрийской Бундеслиги «Штурм» поделил очки с «Рапидом» (1:1).

Информация для ставок

«Слован» проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «Слована» закончились исходом «обе забьют»

«Штурм» выиграл пять из десяти последних матчей на выезде

Прогноз

«Слован» будет иметь преимущество в этой встрече и наверняка выиграет матч, но этого не хватит для общей победы в противостоянии. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в основное время по коэффициенту 2.55.