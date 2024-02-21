«Слован» Братислава — «Штурм». Прогноз на матч Лиги конференций (22.02.2024)

Ставки букмекеров
Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. В случае победы «Штурма», зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по 3.55.
Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.07. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.
Форма команд
«Слован» крупно проиграл в первом матче и реальных шансов на проход в следующий раунд у него очень мало (1:4). Коллектив не смог удержать атакующую линию соперника и теперь ему придется много забивать уже на своем стадионе, что может не получиться. В чемпионате команда уверенно лидирует с 51 баллом в активе и опережает ближайшего соперника на 12 пунктов. В последнем матче «Слован» крупно обыграл «Злате-Моравце» (4:1).
«Штурм» настроен зайти как можно дальше в нынешнем сезоне Лиги конференций, что подтвердил результатом первого матча со «Слованом». Команде осталось спокойно провести ответный матч и не дать сопернику поверить в то, что они могут отыграться. В чемпионате Австрии клуб идет на второй позиции и уступает всего два очка лидеру. В прошлом туре австрийской Бундеслиги «Штурм» поделил очки с «Рапидом» (1:1).
Информация для ставок
- «Слован» проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- Девять из десяти последних матчей «Слована» закончились исходом «обе забьют»
- «Штурм» выиграл пять из десяти последних матчей на выезде
Прогноз
«Слован» будет иметь преимущество в этой встрече и наверняка выиграет матч, но этого не хватит для общей победы в противостоянии. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в основное время по коэффициенту 2.55.