Словения – Дания. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (19.06.2022)

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вчера, 11:22

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Дания. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.88. Победа сборной Словении оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

Словенская сборная проиграла в прошлом туре Финляндии (0:2) и потеряла лидерство в группе. Сейчас коллектив занимает тишь четвертое место с шести баллами, но уступает всем трем конкурентам лишь по дополнительным характеристикам. В домашней игре с Данией можно будет увидеть потенциал словенцев и узнать готовы ли они бороться за выход из группы. В еще одном матче отбора Словения обыграла Сан-Марино (2:0).

Дания продолжает набирать очки и создается впечатление, что удивительно поражение от Казахстана (2:3), было лишь неприятной случайностью. Сейчас коллектив имеет в своем активе шесть баллов и ждет Словению, чтобы на своем стадионе единолично возглавить таблицу, но соперника хозяевам нельзя недооценивать, иначе можно лишиться важных пунктов. В прошлом туре Дания переиграла Северную Ирландию (1:0).

Информация для ставок

Словения проиграла всего два матча из десяти последних во всех турнирах

Три из пяти последних встреч Дании завершились исходом «обе забьют»

Сборная Дании выиграла все четыре матча у Словении за последнее время

Прогноз

Дания является фаворитом этой встречи и наверняка сможет добиться для себя приемлемого результата. Рекомендуем сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.