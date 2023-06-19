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Словения – Дания. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (19.06.2022)

вчера, 11:22
Словения

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Дания. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.88. Победа сборной Словении оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Отбор ЧЕ-2024
Словения
Дания
ПроигрышВыигрышВыигрыш
1 : 1
завершен
вчера, 21:45
ВыигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.973.581.82

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

Словенская сборная проиграла в прошлом туре Финляндии (0:2) и потеряла лидерство в группе. Сейчас коллектив занимает тишь четвертое место с шести баллами, но уступает всем трем конкурентам лишь по дополнительным характеристикам. В домашней игре с Данией можно будет увидеть потенциал словенцев и узнать готовы ли они бороться за выход из группы. В еще одном матче отбора Словения обыграла Сан-Марино (2:0).

Дания продолжает набирать очки и создается впечатление, что удивительно поражение от Казахстана (2:3), было лишь неприятной случайностью. Сейчас коллектив имеет в своем активе шесть баллов и ждет Словению, чтобы на своем стадионе единолично возглавить таблицу, но соперника хозяевам нельзя недооценивать, иначе можно лишиться важных пунктов. В прошлом туре Дания переиграла Северную Ирландию (1:0).

Информация для ставок

  • Словения проиграла всего два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Три из пяти последних встреч Дании завершились исходом «обе забьют»
  • Сборная Дании выиграла все четыре матча у Словении за последнее время

Прогноз

Дания является фаворитом этой встречи и наверняка сможет добиться для себя приемлемого результата. Рекомендуем сделать ставку на успех хозяев по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.65 1.71 2.23
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:07
В целом, скандинавы нравятся здесь больше, чем Словения, которое безвкусно и просто атаковала, а в обороне устроила отпуск. К тому же в рамке нет Облака, который продолжает залечивать травму, а его сменщик Белец из АПОЭЛА кипрского так себе сменщик. У Дании есть Эриксен, Хойлунд, Брэйтуэйт, Кьяр, Хойберг - есть класс, а словенцам не хватает Кампля и Иличича, иначе это очень средняя сборная. В Любляне мы будем играть от фаворита, который в 4-х встречах очных со Словенией все 4 ранее выиграл.
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