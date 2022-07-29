«Сочи» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (30.07.2022)

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сегодня, 18:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Ахмата» оценивается по 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Сочи» в прошлом туре получили настоящий удар и после двух туров команда набрала всего три очка. В клубе произошли изменения после второго места в прошлом сезоне, однако настрой у команды остался только победный. В предстоящем матче с «Ахматом», коллектив обязан отыграть максимально надежно, чтобы добиться результата. В прошлом туре «Сочи» крупно проиграл ЦСКА (0:3), а ранее обыграл на выезде «Торпедо» (3:1).

«Ахмат» не всегда выступает стабильно, однако в стартовых двух турах команда из Грозного набрала уже четыре очка и показывает болельщикам, что она хорошо подготовилась к новому футбольному году. Коллективу вполне по силам забрать очки у «Сочи» на выезде, поэтому матч обещает быть интересным и напряженным. В прошлом туре «Ахмат» обыграл на своем поле «Факел», а ранее разошелся миром со «Спартаком» (1:1).

Информация для ставок

«Сочи» выиграл только четыре матча в основное время за последние десять матчей

«Ахмат» не знает поражений уже семь матчей подряд во всех турнирах

Пять из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Сочи» выиграл все три матча у «Ахмата» на своем поле

Прогноз

«Сочи» имеет хорошую статистику домашних поединков с «Ахматом» и приложит все усилия, чтобы добиться еще одной победы и добыть три очка. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.