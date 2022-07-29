«Сочи» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (30.07.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Ахмата» оценивается по 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.
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завтра, 20:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.
Форма команд
«Сочи» в прошлом туре получили настоящий удар и после двух туров команда набрала всего три очка. В клубе произошли изменения после второго места в прошлом сезоне, однако настрой у команды остался только победный. В предстоящем матче с «Ахматом», коллектив обязан отыграть максимально надежно, чтобы добиться результата. В прошлом туре «Сочи» крупно проиграл ЦСКА (0:3), а ранее обыграл на выезде «Торпедо» (3:1).
«Ахмат» не всегда выступает стабильно, однако в стартовых двух турах команда из Грозного набрала уже четыре очка и показывает болельщикам, что она хорошо подготовилась к новому футбольному году. Коллективу вполне по силам забрать очки у «Сочи» на выезде, поэтому матч обещает быть интересным и напряженным. В прошлом туре «Ахмат» обыграл на своем поле «Факел», а ранее разошелся миром со «Спартаком» (1:1).
Информация для ставок
- «Сочи» выиграл только четыре матча в основное время за последние десять матчей
- «Ахмат» не знает поражений уже семь матчей подряд во всех турнирах
- Пять из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Сочи» выиграл все три матча у «Ахмата» на своем поле
Прогноз
«Сочи» имеет хорошую статистику домашних поединков с «Ахматом» и приложит все усилия, чтобы добиться еще одной победы и добыть три очка. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.