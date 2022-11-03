«Сочи» — «Спартак» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (05.11.2022)

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вчера, 16:01

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак», поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.87. Сделать выбор в пользу «Сочи» предлагается по 3.95, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.8.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Сочи» выиграл всего одну встречу за пять последних туров в чемпионате России и вряд ли уже сможет повторить результат прошлого сезона, где команда стала серебряным призером. Перед стартом очередного тура команда идет на девятом месте с 21 баллом и отстает от лидера уже на 18 очков. Два последних поединка «Сочи» завершились ничьей с «Уралом» (2:2) и разгромом от «Зенита» (0:7).

«Спартак» проводит сильный сезон и уверенно идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ , набрав 32 балла. Отставание от лидера составляет семь очков, поэтому у «народной команды» нет права на ошибку. В предстоящей встрече гостям придется постараться, чтобы забрать очки в предстоящей встрече. В прошлом туре «Спартак» минимально обыграл «Торпедо» (1:0), а ранее разгромил «Химки» (5:0).

Информация для ставок

«Сочи» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Спартака» завершились исходом «обе забьют»

«Сочи» выиграл три из пяти последних поединков со «Спартаком»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Сочи» выглядит крайне неуверенно в последних матчах, и вероятнее всего в этом матче будет испытывать проблемы с результатом. Предлагаем сделать ставку на гостей по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.