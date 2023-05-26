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«Сочи» — «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (27.05.2023)

вчера, 15:21
Болельщики Зенита

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит», поставить на победу которых можно по коэффициенту 2.02. Сделать выбор в пользу «Сочи» предлагается по 3.3, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.324.052.06
Pari 3.25 3.95 2.05

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

Мало кто ожидал от «Сочи» повторения прошлого сезона и этим ожиданиям не суждено было сбыться. Команда идет только на десятой позиции с 37 баллами и спокойно доигрывает сезон. В поединке с немотивированным «Зенитом» у хозяев определенно будут шансы забить, а результат будет зависеть от реализации хозяев и желания играть гостей. Два последних матча «Сочи» завершились поражением от «Пари НН» (0:4) и минимально победой с «Ростовом» (1:0).

«Зенит» в очередной раз выиграл чемпионат России, что уже давно никого не удивляет. Команда сумела оторваться от преследователей и сейчас опережает ЦСКА на 12 пунктов, что является солидным преимуществом и показателем качества. В игре с «Сочи» не стоит ждать максимальных оборотов от чемпиона страны, но победить им вполне по силам даже с ротацией состава. В прошлом матче «Зенит» сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2), а ранее поделил очки с «Краснодаром» на своем стадионе (2:2).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей «Зенита» завершились исходом «обе забьют»
  • «Сочи» проиграл семь из десяти последних поединков в чемпионате России
  • «Зенит» выиграл лишь два из пяти последних матчей у «Сочи»

Прогноз

Нынешний поединок ничего не решает для команд с точки зрения турнирных задач, поэтому победителя определять слишком рискованно. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88. Весьма вероятно, что при меньшей ответственности за результаты, клубы порадуют зрителей результативностью.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.48 1.57 1.97 1.90
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:15
Результативный футбол – один из отличительных признаков как “Сочи”, так и “Зенита”. В текущем розыгрыше Мир РПЛ в домашних встречах “Сочи” в среднем забивается по три гола, в выездных матчах “Зенита” – по 2.36 мячей. В очных встречах, начиная с сезона 2020/2021, соперники отличались по 3.4 раза в среднем за игру. Предлагаем поставить на ТБ (2.5)
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