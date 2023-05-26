«Сочи» — «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (27.05.2023)

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вчера, 15:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит», поставить на победу которых можно по коэффициенту 2.02. Сделать выбор в пользу «Сочи» предлагается по 3.3, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.95.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

Мало кто ожидал от «Сочи» повторения прошлого сезона и этим ожиданиям не суждено было сбыться. Команда идет только на десятой позиции с 37 баллами и спокойно доигрывает сезон. В поединке с немотивированным «Зенитом» у хозяев определенно будут шансы забить, а результат будет зависеть от реализации хозяев и желания играть гостей. Два последних матча «Сочи» завершились поражением от «Пари НН» (0:4) и минимально победой с «Ростовом» (1:0).

«Зенит» в очередной раз выиграл чемпионат России, что уже давно никого не удивляет. Команда сумела оторваться от преследователей и сейчас опережает ЦСКА на 12 пунктов, что является солидным преимуществом и показателем качества. В игре с «Сочи» не стоит ждать максимальных оборотов от чемпиона страны, но победить им вполне по силам даже с ротацией состава. В прошлом матче «Зенит» сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2), а ранее поделил очки с «Краснодаром» на своем стадионе (2:2).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Зенита» завершились исходом «обе забьют»

«Сочи» проиграл семь из десяти последних поединков в чемпионате России

«Зенит» выиграл лишь два из пяти последних матчей у «Сочи»

Прогноз

Нынешний поединок ничего не решает для команд с точки зрения турнирных задач, поэтому победителя определять слишком рискованно. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88. Весьма вероятно, что при меньшей ответственности за результаты, клубы порадуют зрителей результативностью.