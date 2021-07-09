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«Спартак-2» — «Краснодар-2». Прогноз на матч ФНЛ (10.07.2021)

вчера, 19:36

В первом туре ФНЛ «Спартак-2» дома примет «Краснодар-2». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Однозначного фаворита в этой встрече букмекеры не выделяют. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Мелбет. На победу гостей можно взять коэффициент 3.24, в случае ничейного результата зайдет ставка 3.5.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.75. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.05. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Спартак-2» провел на сборах четыре товарищеских поединка, где не получилась показать футбол хорошего качества, и добыть результат. Команда трижды проиграла. Сначала это была «Балтика» (0:4), далее «СКА-Хабаровск» (1:2), а после и «Нефтехимик» (1:3). Единственная победа получилась очень легкой над «Чертаново» (7:0).

Краснодарский клуб более стабильно проводил подготовку к турниру. Недавно поменялся тренерский штаб. Команда выиграла почти все контрольные встречи, проиграв только в заключительном матче «Кубани» с минимальным счетом (1:2). Команда в хорошем тонусе подходит к стартовому матчу.

Информация для ставок

• «Спартак-2» проиграл три матча из последних семи
• «Краснодар-2» выиграл четыре из крайних пяти игр
• Предыдущая очная встреча закончилась победой «Краснодара-2» со счетом (7:0)
• Шесть последних матчей «Спартака-2» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.68 1.71 2.14
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 20:56
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Краснодар-2».
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