«Спартак» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (08.04.2023)

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вчера, 15:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Динамо» оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

Московский «Спартак» выступает не очень убедительно в последнее время и шансы на чемпионство тают с каждым туром. Сейчас «народная команда» идет только на третьем месте и смогла набрать лишь 41 балл, а отставание от лидера составляет 10 пунктов. В принципиальной игре с «Динамо», от «красно-белых» ждут уверенной победы, которая помогла бы стабилизировать результаты. В ответном матче кубка России «Спартак» проиграл «Уралу» (1:2), а в чемпионате на выезде уступил и «Оренбургу» (0:2).

«Динамо» Москва доминирует в большинстве матчей, но в некоторых эта превосходство завершается поражениями. Команда располагается на пятом месте и набрала 35 очков, а чтобы побороться за медали, динамовцам следует отыграть еще шесть пунктов. В кубке России коллектив достаточно неожиданно уступил «Акрону» Тольятти в серии пенальти (0:1), а ранее в чемпионате на своем поле проиграл «Сочи» (0:2).

Информация для ставок

«Спартак» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах при двух поражениях

Шесть из семи последних матчей «Динамо» Москва в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Красно-белые» три раза побеждали «Динамо» в последних пяти личных встречах

Четыре из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Спартак» имеет хорошую статистику личных поединков с московским «Динамо», но сейчас не внушает уверенность своими результатами. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.