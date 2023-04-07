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«Спартак» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (08.04.2023)

вчера, 15:26
Динамо (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Динамо» оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.903.874.00
Pari 1.87 3.85 3.95

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

Московский «Спартак» выступает не очень убедительно в последнее время и шансы на чемпионство тают с каждым туром. Сейчас «народная команда» идет только на третьем месте и смогла набрать лишь 41 балл, а отставание от лидера составляет 10 пунктов. В принципиальной игре с «Динамо», от «красно-белых» ждут уверенной победы, которая помогла бы стабилизировать результаты. В ответном матче кубка России «Спартак» проиграл «Уралу» (1:2), а в чемпионате на выезде уступил и «Оренбургу» (0:2).

«Динамо» Москва доминирует в большинстве матчей, но в некоторых эта превосходство завершается поражениями. Команда располагается на пятом месте и набрала 35 очков, а чтобы побороться за медали, динамовцам следует отыграть еще шесть пунктов. В кубке России коллектив достаточно неожиданно уступил «Акрону» Тольятти в серии пенальти (0:1), а ранее в чемпионате на своем поле проиграл «Сочи» (0:2).

Информация для ставок

  • «Спартак» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах при двух поражениях
  • Шесть из семи последних матчей «Динамо» Москва в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Красно-белые» три раза побеждали «Динамо» в последних пяти личных встречах
  • Четыре из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Спартак» имеет хорошую статистику личных поединков с московским «Динамо», но сейчас не внушает уверенность своими результатами. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.71 1.72 2.18
Pari 2.17 1.70
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:32
В этом матче намечается принципиальная игра где скорее всего что обе команды забьют и тотал больше 2,5 команды преодолеют. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 16:25
К этому московскому дерби обе команды подходят в ужасном настроении и по-спортивному злыми. В чемпионате в последнее время у них дела идут не лучшим образом, к тому же ещё и из кубка страны вылетели и те, и другие. Я думаю, гадать на исход очного поединка Спартака и Динамо - это дело гиблое. Тут чаша весов может качнуться в любую сторону, а вероятно мы увидим и ничью. Поэтому я поставлю на то, что соперники как минимум по разу огорчат ворота друг друга. Забивать у москвичей есть кому, а вот оборона обоих коллективов далеко не безгрешна. В личных встречах Спартака и Динамо в последние годы ставка на ОЗ играет чаще, чем нет - три случая против двух в пяти крайних матчах. Надеюсь, она зайдёт и сегодня.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:19
В этой игре я думаю что будет ничья и обе команды забьют!
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