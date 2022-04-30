«Спартак» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (01.05.2022)

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вчера, 20:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Крыльев Советов» оценивается по 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.02. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

Московский «Спартак» провел не лучший сезон и по его результатам не сможет участвовать в еврокубковом сезоне на следующий год. Команда перед стартом очередного тура занимает 10 место с 31 набранным баллом и доигрывает сезон. Предстоящий матч с «Крыльями Советов» клуб может рассматривать, как возможность порадовать болельщиков на своем стадионе. В прошлом туре «Спартак» проиграл на выезде «Ростову» (2:3), а ранее сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

«Крылья Советов» уверенно заканчивают чемпионат, как для новичка РПЛ и сохраняют за собой место в чемпионате. Команда на данный момент занимает седьмое место с 38 очками и за последние пять туров смогла набрать шесть баллов. В выездном матче со «Спартаком» коллектив из Самары попробует добиться положительного результата, воспользовавшись уязвимостью соперника. Два последних поединка «Крыльев Советов» завершились крупным поражением от «Химок» (1:4) и победой над «Краснодаром» (2:0).

Информация для ставок

«Спартак» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Шесть из восьми выездных поединков клуба из Самары завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Спартак» выиграл шесть последних встреч у «Крыльев Советов»

Четыре из пяти последних матчей между клубами на поле «Спартака» завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Спартак» максимально разочаровывает своих болельщиков и уже не имеет шансов зацепиться за важные места. Предполагаем, что матч будет нерезультативным и предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.