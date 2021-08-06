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«Спартак» — «Нижний Новгород». Прогноз на матч РПЛ (07.08.2021)

вчера, 20:10

7 августа 2021 года «Спартак» примет «Нижний Новгород» в рамках очередного тура HGK. В последнее время вокруг московского клуба все больше слухов и плохих новостей, команда также уступила в квалификационном раунде ЛЧ и рискует отправиться в Лигу Европы. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.414.988.26
Фонбет Live! 7.50 4.90 1.40
Мелбет 1.46 4.63 7.71

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Спартак». Поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.41. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 5.00 и на победу гостей по коэффициенту 7.90.

Форма команд

«Спартак» находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба три балла. Команда стартовала не лучшим образом. Сейчас у «Спартака» большие проблемы. Клуб проиграл в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Команда плохо подготовлена и у нее могут быть проблемы в предстоящих поединках в Премьер-Лиге. «Спартаку» предстоит сыграть против «Нижнего Новгорода», который неплохо себя проявил в первых турах РПЛ, поэтому стоит ожидать от грядущего матча накала страстей.

«Нижний Новгород» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба четыре балла. Команда выиграла один поединок и один раз сыграла вничью. В активе команды два забитых мяча и один пропущенный гол. В товарищеских поединках «Нижний Новгород» выглядел не лучшим образом, но команду может ждать хорошее будущее в Премьер-Лиге. В первых поединках РПЛ этот клуб смотрелся хорошо, особенно это касается линии обороны, защита команды впечатляет.

Информация для ставок

  • «Нижний Новгород» выиграл один матч из последних пяти
  • «Спартак» выиграл три матча из последних пяти
  • «Нижний Новгород» забил четыре гола в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на победу хозяев поля и ТБ 2.5 по коэффициенту 2.20.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 2.14 1.76 1.67 2.26
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Все комментарии
un94h8qung37
un94h8qung37
вчера в 20:38
Футбольный клуб Спартак (Москва) одержит победу
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