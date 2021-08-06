«Спартак» — «Нижний Новгород». Прогноз на матч РПЛ (07.08.2021)

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вчера, 20:10

7 августа 2021 года «Спартак» примет «Нижний Новгород» в рамках очередного тура HGK. В последнее время вокруг московского клуба все больше слухов и плохих новостей, команда также уступила в квалификационном раунде ЛЧ и рискует отправиться в Лигу Европы. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Спартак». Поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.41. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 5.00 и на победу гостей по коэффициенту 7.90.

Форма команд

«Спартак» находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба три балла. Команда стартовала не лучшим образом. Сейчас у «Спартака» большие проблемы. Клуб проиграл в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Команда плохо подготовлена и у нее могут быть проблемы в предстоящих поединках в Премьер-Лиге. «Спартаку» предстоит сыграть против «Нижнего Новгорода», который неплохо себя проявил в первых турах РПЛ , поэтому стоит ожидать от грядущего матча накала страстей.

«Нижний Новгород» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба четыре балла. Команда выиграла один поединок и один раз сыграла вничью. В активе команды два забитых мяча и один пропущенный гол. В товарищеских поединках «Нижний Новгород» выглядел не лучшим образом, но команду может ждать хорошее будущее в Премьер-Лиге. В первых поединках РПЛ этот клуб смотрелся хорошо, особенно это касается линии обороны, защита команды впечатляет.

Информация для ставок

«Нижний Новгород» выиграл один матч из последних пяти

«Спартак» выиграл три матча из последних пяти

«Нижний Новгород» забил четыре гола в последних пяти матчах

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