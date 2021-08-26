«Спартак» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)

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сегодня, 10:13

Интересную встречу двух команд подарит нам шестой тур чемпионата России. Московский «Спартак» принимает на своем поле «Сочи». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.81. Победа «Сочи» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

У «Спартака» ничего не ладится с новым португальским специалистом Руи Виторией. Команда выиграла только два официальных поединка из семи, и даже там были определенные проблемы с игрой. Это не может радовать руководство, а особенно болельщиков, и в СМИ уже появляется информация о возможной скорой отставке тренера. В матче с «Сочи» коллектив должен только побеждать, чтобы частично реабилитироваться перед своими поклонниками. В прошлом туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Арсеналом» из Тулы (1:1), а ранее на своем поле минимально обыграл «Урал» (1:0).

«Сочи» покинул Лигу Конференций и теперь может сосредоточиться на играх внутреннего чемпионата. Коллектив набрал девять очков в последних пяти матчах, что является средним результатом. Клуб обладает рядом хороших игроков, которые могут в нужный момент взять игру на себя и решить исход встречи. Последние два матча «Сочи» закончились поражением от «Крыльев Советов» (0:2) и крупной победой над «Химками» (3:0).

Информация для ставок

Семь из десяти последних поединков «Спартака» закончились исходом «обе забьют — нет»

Шесть из семи последних матчей московского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Спартак» выиграл всего пять домашних матчей из последних десяти во всех турнирах

«Сочи» смог отличиться только в шести выездных матчах из последних десяти

Прогноз

«Спартаку» уже некуда отступать, и в предстоящем поединке от коллектива ожидают только победы. Предполагаем, что «народная» команда сможет ее добыть в очень непростом матче. Сделать ставку на «Спартак» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.81.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на другой поединок чемпионата России.