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«Спартак» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)

сегодня, 10:13

Интересную встречу двух команд подарит нам шестой тур чемпионата России. Московский «Спартак» принимает на своем поле «Сочи». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.833.744.63
Фонбет 2.00 3.35 3.90
Мелбет 2.07 3.56 3.94
BetBoom 2.02 3.51 3.96

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.81. Победа «Сочи» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

У «Спартака» ничего не ладится с новым португальским специалистом Руи Виторией. Команда выиграла только два официальных поединка из семи, и даже там были определенные проблемы с игрой. Это не может радовать руководство, а особенно болельщиков, и в СМИ уже появляется информация о возможной скорой отставке тренера. В матче с «Сочи» коллектив должен только побеждать, чтобы частично реабилитироваться перед своими поклонниками. В прошлом туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Арсеналом» из Тулы (1:1), а ранее на своем поле минимально обыграл «Урал» (1:0).

«Сочи» покинул Лигу Конференций и теперь может сосредоточиться на играх внутреннего чемпионата. Коллектив набрал девять очков в последних пяти матчах, что является средним результатом. Клуб обладает рядом хороших игроков, которые могут в нужный момент взять игру на себя и решить исход встречи. Последние два матча «Сочи» закончились поражением от «Крыльев Советов» (0:2) и крупной победой над «Химками» (3:0).

Информация для ставок

  • Семь из десяти последних поединков «Спартака» закончились исходом «обе забьют — нет»
  • Шесть из семи последних матчей московского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Спартак» выиграл всего пять домашних матчей из последних десяти во всех турнирах
  • «Сочи» смог отличиться только в шести выездных матчах из последних десяти

Прогноз

«Спартаку» уже некуда отступать, и в предстоящем поединке от коллектива ожидают только победы. Предполагаем, что «народная» команда сможет ее добыть в очень непростом матче. Сделать ставку на «Спартак» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.81.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на другой поединок чемпионата России.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.50 1.89 1.99 1.48 2.79
Мелбет 1.90 2.04
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сегодня в 10:15
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