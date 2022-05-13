«Спартак» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (15.05.2022)

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вчера, 11:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.88. Победа «Спартака» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.61. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Спартак» немного наладил результаты в чемпионате России и за последние пять туров проиграл только один матч. Тем не менее, болельщикам все больно смотреть в турнирную таблицу: девятое место и 37 набранных баллов. Клуб может поднять настроение всем поклонникам, ведь скоро матч за финал Кубка России, к которому можно подготовиться через принципиальную встречу с «Зенитом». В матче кубка страны «Спартак» крупно обыграл «Енисей» (3:0), а в чемпионате оказался сильнее «Урала» (3:1).

«Зенит» в очередной раз подтвердил статус сильнейшей команды в стране и теперь доигрывает сезон. Команда набрала уже 64 балла и опережает конкурентов на 12 баллов, однако старается все равно добывать победу в каждом поединке. Даже ничего не решающий поединок со «Спартаком» — это всегда зрелище, поэтому болельщикам скучать точно не придется. Два последних матча питерского клуба завершились победами над «Химками» (1:0) и «Локомотивом» (3:1).

Информация для ставок

«Спартак» выиграл пять матчей из последних десяти во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Зенита» завершились исходом «обе забьют»

«Зенит» выиграл пять из шести последних матчей у «Спартака»

Прогноз

Матчи между этими клубами всегда сопровождаются яркой вывеской и большой ответственностью, даже несмотря на отсутствие турнирных задач. Предлагаем поверить в результативный футбол и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Фонбет.