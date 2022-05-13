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«Спартак» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (15.05.2022)

вчера, 11:06
Зенит (Санкт-Петербург)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.88. Победа «Спартака» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.994.061.82
Фонбет 4.05 4.05 1.80
Мелбет 4.34 4.10 1.85
BetBoom 4.00 4.10 1.85

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.61. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Спартак» немного наладил результаты в чемпионате России и за последние пять туров проиграл только один матч. Тем не менее, болельщикам все больно смотреть в турнирную таблицу: девятое место и 37 набранных баллов. Клуб может поднять настроение всем поклонникам, ведь скоро матч за финал Кубка России, к которому можно подготовиться через принципиальную встречу с «Зенитом». В матче кубка страны «Спартак» крупно обыграл «Енисей» (3:0), а в чемпионате оказался сильнее «Урала» (3:1).

«Зенит» в очередной раз подтвердил статус сильнейшей команды в стране и теперь доигрывает сезон. Команда набрала уже 64 балла и опережает конкурентов на 12 баллов, однако старается все равно добывать победу в каждом поединке. Даже ничего не решающий поединок со «Спартаком» — это всегда зрелище, поэтому болельщикам скучать точно не придется. Два последних матча питерского клуба завершились победами над «Химками» (1:0) и «Локомотивом» (3:1).

Информация для ставок

  • «Спартак» выиграл пять матчей из последних десяти во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «Зенита» завершились исходом «обе забьют»
  • «Зенит» выиграл пять из шести последних матчей у «Спартака»

Прогноз

Матчи между этими клубами всегда сопровождаются яркой вывеской и большой ответственностью, даже несмотря на отсутствие турнирных задач. Предлагаем поверить в результативный футбол и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.60 1.90 1.96
Фонбет 2.35 1.60
Мелбет 2.36 1.56
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:40
Команды выясняют между собой отношения еще с 1936 года. В советский период подавляющее преимущество по победам было у москвичей, более чем в два раза. В рамках российских турниров это преимущество начало постепенно нивелироваться. На сегодняшний день команды провели между собой 160 поединков, 66 побед на счету красно-белых, 50 раз праздновал успех клуб из Санкт-Петербурга, и 44 встречи закончились ничейным результатом. Интересно, что в рамках РПЛ Спартак побеждал последний раз пять лет назад.

Аналитики в букмекерских конторах, видимо, полагают, что хозяевам в предстоящем матче мотивации будет недоставать. Пожалуй я соглашусь с экспертами. Сергей Семак найдет подходящие слова для своих футболистов, которые выйдут на поле с подобающим настроем. Победа «Зенита» 2 : 0.
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