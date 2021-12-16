«Специа» — «Лечче». Прогноз на матч Кубка Италии (16.12.2021)

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16 декабря 2021, 11:24

Игры в рамках 1/16 финала Кубка Италии продолжаются. Очередным противостоянием станет встреча «Специи» с «Лечче». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явного фаворита встречи в этом поединке нет, но в большей степени преимущество отдается «Специи». Линия БК Мелбет предлагает загрузить на победу хозяев по коэффициенту 2.03. Остановить выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.7, а поверить в победу гостей можно по коэффициенту 3.38.

Форма команд

«Специа» в крайнем туре национального чемпионата расписала домашнюю голевую ничью с «Сассуоло» (2:2). Матчем ранее ничего не удалось сделать с миланским «Интером» на выезде, поражение (0:2). В данный раунд Кубка команда пробилась благодаря победе над «Порденоне» со счетом 3:1.

«Лечче» в прошлом туре Серии В проиграл «Пизе» в выездном поединке с результатом 0:1, но ранее были победы, которые обеспечили шесть очков, сначала над СПАЛом (3:1), а затем над «Реджиной» (2:0). В таблице коллектив занимает третье место и претендует на повышение в классе.

Информация для ставок

• Безвыигрышная серия «Специи» насчитывает четыре поединка

• «Лечче» проиграл одну из восьми последних игр

• Две минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает равный поединок с небольшим преимуществом домашней команды. Рекомендуем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.68.