«Спортинг» — «Бургос». Прогноз на матч Сегунды (15.08.2021)

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вчера, 20:09

В туре Сегунды встретятся «Спортинг» и «Бургос». Букмекеры Бетсити представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Спортинг». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30, а на победу гостей по 5.30.

Форма команд

«Спортинг» в прошлом сезоне Сегунды смотрелся очень даже неплохо. В товарищеских матчах этого сезона команда подтвердила, что она может играть интересно. Клуб выиграл три поединка и лишь раз проиграл, это было поражение от «Реала Сосьедад» из Примеры.

«Бургос» не выглядит серьезным оппонентом. Команда в прошлом сезоне с трудом прошла в Сегунду, а в товарищеских матчах и вовсе провалилась. Клуб не выиграл ни одного товарищеского поединка, почти все матчи завершились ничейным исходом, а еще один раз команда проиграла. «Бургос» очень плох и в атаке, и в защите.

Информация для ставок

● «Бургос» не побеждает пять игр кряду

● «Спортинг» выиграл три матча из последних пяти

● «Бургос» не забивает четыре матча подряд

Прогноз

Скорее всего, «Бургос» не сможет отметиться забитым мячом в этом поединке, поэтому логично сделать ставку на «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.52.

Ранее букмекеры предлагали отличный коэффициент на ничейный исход в матче «Барселона» — «Реал Сосьедад».