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«Спортинг» — «Бургос». Прогноз на матч Сегунды (15.08.2021)

вчера, 20:09

В туре Сегунды встретятся «Спортинг» и «Бургос». Букмекеры Бетсити представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.943.154.92
Лига Ставок 1.65 3.70 5.40
Фонбет Live! 2.20 2.20 6.80

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Спортинг». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.30, а на победу гостей по 5.30.

Форма команд

«Спортинг» в прошлом сезоне Сегунды смотрелся очень даже неплохо. В товарищеских матчах этого сезона команда подтвердила, что она может играть интересно. Клуб выиграл три поединка и лишь раз проиграл, это было поражение от «Реала Сосьедад» из Примеры.

«Бургос» не выглядит серьезным оппонентом. Команда в прошлом сезоне с трудом прошла в Сегунду, а в товарищеских матчах и вовсе провалилась. Клуб не выиграл ни одного товарищеского поединка, почти все матчи завершились ничейным исходом, а еще один раз команда проиграла. «Бургос» очень плох и в атаке, и в защите.

Информация для ставок

● «Бургос» не побеждает пять игр кряду
● «Спортинг» выиграл три матча из последних пяти
● «Бургос» не забивает четыре матча подряд

Прогноз

Скорее всего, «Бургос» не сможет отметиться забитым мячом в этом поединке, поэтому логично сделать ставку на «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.52.

Ранее букмекеры предлагали отличный коэффициент на ничейный исход в матче «Барселона» — «Реал Сосьедад».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 1.90 1.96 1.51 2.65
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Все комментарии
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3uummf76f67f
вчера в 20:21
Футбольный клуб Спортинг (Хихон) одержит победу.
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