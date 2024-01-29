«Спортинг» — «Каса Пиа». Прогноз на матч чемпионата Португалии (29.01.2024)

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вчера, 10:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спортинг». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.14. Победа гостей оценивается по 20, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25

Форма команд

«Спортинг» идет победным маршем по чемпионате Португалии и это не позволяет пропустить вперед себя «Бенфику». Команда лидирует с 46 баллами и всего на один пункт опережает «орлов», а на два очка «Порту». В предстоящей встрече с «Каса Пиа» хозяева постараются как можно быстрее добиться преимущества. Два последних матча «Спортинга» завершились поражением от «Браги» в кубке страны (0:1) и победой над «Визелой» в чемпионате (5:2).

«Каса Пиа» идет во второй части турнирной таблицы и сосредоточена на том, как сохранить своем место в элитном дивизионе Португалии. На данный момент коллектив располагается на 13 месте с 19 баллами и всего на три пункта опережает аутсайдера. В игре со «Спортингом» трудно рассчитывать на очки на выезде, но в футболе случается всякое. В прошлом туре «Каса Пиа» проиграл «Фаренсе» (1:3), а ранее уступил и «Фамаликану» (0:2).

Информация для ставок

«Спортинг» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

Три последних матча «Каса Пиа» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Спортинг» выиграл четыре последних поединка с «Каса Пиа»

Все четыре встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Спортинг» играет на своем стадионе и добьется большого преимущества в этой встрече, но и наверняка пропустит один мяч. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.