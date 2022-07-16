«Монреаль» — «Торонто». Прогноз на матч МЛС (17.07.2022)

1657971354

16 июля 2022, 14:35

Ставки букмекеров

«Монреаль» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.64, ничья в игре продается за 4.20, а победа «Торонто» за 4.80 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.52, а ТМ (2.5) по 2.55.

Форма команд

«Монреаль» к матчу подходит располагаясь на четвертом месте в таблице, набрав 29 очков. В нынешнем розыгрыше команда девять раз обыгрывала соперников, дважды сыграла вничью и в о восьми случаях уступила. В последних пяти турах добыто две победы и допущено три поражения, в том числе в крайнем противостоянии от «Спортинг Канзас» (1:2).

«Торонто» по состоянию на сегодня занимает 13 строчку в чемпионате, имея в активе 19 очков. По ходу турнира клуб добился пяти побед и четыре ничьих, а в 11 поединках проиграл. В предшествующих пяти турах три встречи закончились поражениями, одна выиграна и в одной расписана «мировая». В крайнем противостоянии очки отданы «Чикаго Файр» (2:0).

Информация для ставок

«Торонто» в 11 из 15 последних матчей не выиграл

В 11 из 15 последних матчах «Монреаль» забил менее 2.5 голов

«Монреаль» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Монреаль» больше (1.5) с коэффициентом 1.53 в БК Лига Ставок.