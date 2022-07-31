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«Нью-Йорк Рэд Буллз» — «Колорадо Рэпидс». Прогноз на матч МДС (03.08.2022)

сегодня, 15:19
«Нью-Йорк Рэд Буллз» - «Колорадо Рэпидс»

Ставки букмекеров

«Нью-Йорк Рэд Буллз» идет уверенным фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.58, ничья в игре котируется по 4.30, а победа «Колорадо Рэпидс» по 5.40 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.634.335.43

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.67, а ТМ (2.5) за 2.21.

Форма команд

«Нью-Йорк Рэд Буллз» к матчу подходит на четвертой строчке Восточной конференции, имея в активе 36 очков. В нынешней кампании команда добилась 10 побед, шесть игр сыграла вничью и шесть проиграла. В прошедших пяти турах три поединка выиграно, в одном допущено поражение и также однажды, очки были поделены. В крайнем противостоянии обыгран «Остин» (3:4).

«Колорадо Рэпидс» по состоянию на сегодня занимает 12 место Западной конференции, набрав 24 очка. В текущем сезоне клуб шесть матчей выиграл, девять проиграл, а еще в шести расписал «мировую» с соперниками. В последних пяти турах в одной встрече добыт максимальный результат, в двух допущено поражение и расписана «мировая». В крайнем противостоянии очки отданы «Сиэтл Саундерс» (2:1).

Информация для ставок

  • «Колорадо Рэпидс» не выиграл в 11 из 15 последних матчах
  • «Нью-Йорк Рэд Буллз» не проиграл в девяти из 15 последних матчах
  • В последних пяти очных встречах команды забили менее 3.5 голов

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и турнирные амбиции, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Нью-Йорк Рэд Буллз» больше (1.5) с коэффициентом 1.59 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.21 1.72 1.75 2.17
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:11
Хозяева не проиграют
Гость
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