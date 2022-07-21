«Орландо Сити» — «Филадельфия Юнион». Прогноз на матч МЛС (24.07.2022)

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21 июля 2022, 13:40

Ставки букмекеров

«Орландо Сити» с небольшим перевесом, идет фаворитом матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.48, ничья в игре продается за 3.35, а победа «Филадельфия Юнион» за 2.85 в БК Лига Ставок.

Эксперты затрудняются предположить какого количества голов игре следует ожидать. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.87, а ТМ (2.5) по 1.93.

Форма команд

«Орландо Сити» занимает на сегодня пятую строчку, имея 30 очков в активе. По ходу сезона команда добилась восьми побед, шесть раз расписала «мировую» с соперниками и семь раз уступила. В последних пяти матчах по два поединка проиграно и сыграно вничью, а один выигран. В крайнем противостоянии очки поделены с «Атланта» (1:1).

«Филадельфия Юнион» по состоянию на сегодня располагается на лидирующей позиции, набрав 39 очков. По ходу сезона команда 10 матчей выиграла, девять сыграла вничью, а в двух допустила поражение. В предшествующих пяти турах добыто три победы, расписана «мировая» и один матч проигран. В крайнем противостоянии верх взят над «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1).

Информация для ставок

В 10 из 15 последних матчах «Орландо Сити» забил менее 1.5 голов

13 из 15 последних матчей «Филадельфия Юнион» завершились с менее 3.5 голами

«Орландо Сити» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд, текущую форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что «Филадельфия Юнион» не проиграет с коэффициентом 1.53 в БК Лига Ставок.