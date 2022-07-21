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«Орландо Сити» — «Филадельфия Юнион». Прогноз на матч МЛС (24.07.2022)

21 июля 2022, 13:40
Орландо Сити - Филадельфия Юнион

Ставки букмекеров

«Орландо Сити» с небольшим перевесом, идет фаворитом матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.48, ничья в игре продается за 3.35, а победа «Филадельфия Юнион» за 2.85 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.563.552.82
Мелбет 2.51 3.50 2.74
1XBET 2.51 3.50 2.74
BetBoom 2.53 3.45 2.68

Эксперты затрудняются предположить какого количества голов игре следует ожидать. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.87, а ТМ (2.5) по 1.93.

Форма команд

«Орландо Сити» занимает на сегодня пятую строчку, имея 30 очков в активе. По ходу сезона команда добилась восьми побед, шесть раз расписала «мировую» с соперниками и семь раз уступила. В последних пяти матчах по два поединка проиграно и сыграно вничью, а один выигран. В крайнем противостоянии очки поделены с «Атланта» (1:1).

«Филадельфия Юнион» по состоянию на сегодня располагается на лидирующей позиции, набрав 39 очков. По ходу сезона команда 10 матчей выиграла, девять сыграла вничью, а в двух допустила поражение. В предшествующих пяти турах добыто три победы, расписана «мировая» и один матч проигран. В крайнем противостоянии верх взят над «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1).

Информация для ставок

  • В 10 из 15 последних матчах «Орландо Сити» забил менее 1.5 голов
  • 13 из 15 последних матчей «Филадельфия Юнион» завершились с менее 3.5 голами
  • «Орландо Сити» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд, текущую форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что «Филадельфия Юнион» не проиграет с коэффициентом 1.53 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.91 1.45 1.97 1.92 1.55 2.57
Мелбет 1.96 1.93
1XBET 1.96 1.93
BetBoom 2.87 1.42 1.93 1.87 1.52 2.53
Все комментарии
xc4um3rh7z58
xc4um3rh7z58
21 июля в 17:14
Победу одержит «Орландо Сити»
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