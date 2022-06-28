«Торонто» — «Коламбус Крю». Прогноз на матч МЛС (30.06.2022)

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28 июня 2022, 17:07

Ставки букмекеров

«Коламбус Крю», с минимальной разницей идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.50, ничья в игре котируется по 3.75, а победа «Торонто» по 2.60 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.72, а ТМ (2.5) за 2.12.

Форма команд

«Торонто» к матчу подходит на 11 месте в таблице, набрав к этому времени 18 очков. По ходу турнира команда пять раз обыгрывала соперников, трижды расписала «мировую» и в восьми случаях потерпела неудачу. В предшествующих пяти турах допущено два проигрыша, один матч сыгран вничью, а в двух добыта победа, в том числе в крайнем противостоянии с «Атланта» (2:1).

«Коламбус Крю» к матчу подходит занимая 12 строчку в чемпионате, с набранными 18 очками. По ходу турнира команда четыре матча выиграла, шесть сыграла вничью и в пяти поединках потерпела неудачу. В последних пяти турах команда одержала одну победу, дважды уступила и расписала две «мировые». В крайнем противостоянии очки поделены с «Реал Солт-Лейк» (0:0).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Коламбус Крю» не было голов или забила только одна команда

11 из 15 последних матчей «Торонто» завершились с более 2.5 голами

«Торонто» выиграл в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая положение команд, текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Торонто» не проиграет с коэффициентом 1.53 в БК Лига Ставок.