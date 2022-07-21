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«Торонто» — «Шарлотт». Прогно зна матч МЛС (24.07.2022)

21 июля 2022, 13:44
Торонто - Шарлотт

Ставки букмекеров

«Торонто» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.25, ничья в игре котируется по 3.55, а победа «Шарлотт» по 3.05 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.193.753.29

Аналитики ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.778, а ТМ (2.5) за 2.04.

Форма команд

«Торонто» к матчу подходит на 13 месте в таблице, набрав к этому времени 19 очков. По ходу турнира команда пять раз обыгрывала соперников, четырежды расписала «мировую» и в 12 случаях потерпела неудачу. В предшествующих пяти турах допущено четыре проигрыша и добыта одна ничья. В крайнем противостоянии очки отданы «Монреаль» (1:0).

«Шарлотт» к матчу подходит на седьмой строчке, имея в активе 26 очков. По ходу турнира клуб добился восьми побед и двух ничьих, а в 11 поединках уступил. В последних пяти турах два матча выиграно и три проиграно. В крайнем противостоянии очки отданы «Интер Майами» (3:2).

Информация для ставок

  • В девяти и з 10 последних выездных матчах «Шарлотт» забили обе команды
  • «Торонто» не выиграл в 10 из 15 последних матчей
  • 11 из 15 последних матчей «Шарлотт» завершились с менее 3.5 голами

Прогноз

Учитывая форму команд, турнирное положение и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.64 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.78 1.65 2.34
Все комментарии
kg5zuajg99g4
kg5zuajg99g4
21 июля в 19:15
Фаворит матча «Торонто»
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