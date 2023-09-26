«Страсбур» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (29.09.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Ланса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.25. Ничейный результат котируется по 3.4, а победа «Осера» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.35.
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29 сентября 2023, 22:00
пятница
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.82. Ставка на «обе забьют» составляет 1.78.
Форма команд
«Страсбур» может занести себе в актив старт сезоне в Лиге 1, ведь команде удалось добиться текущего пятого места с 10 баллами в активе. Команда хотела бы закрепиться в зоне еврокубков, но сделать это будет непросто. Тем не менее, хозяева вполне могут воспользоваться неудачной серией «Ланса» и побороться за победу. Два последних матча «Страсбура» завершились выездной победой над «Мец» (1:0) и ничьей с «Монпелье» (2:2).
«Ланс» только в прошлом туре с большим трудом прервал серию без побед, минимально одолев «Тулузу» (2:1). Клуб набрал четыре очка, но все еще находится в зоне вылета на 16 месте, поэтому и последующие матчи очень важны с точки зрения турнирного положения. Матч со «Страсбуром» будет напряженным, однако если гости забьют первыми, то сильно увеличат свои шансы. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Лансу» удалось добиться выездной ничьи с «Севильей» (1:1).
Информация для ставок
- «Страсбур» на своем стадионе не проигрывает уже девять поединков подряд
- «Ланс» выиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках при одной ничьей
Прогноз
«Ланс» постарается взять инициативу в поединке и добиться хорошего результата. В такой ситуации много мячей от клубов ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.