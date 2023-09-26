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«Страсбур» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (29.09.2023)

вчера, 17:42
Страсбур

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Ланса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.25. Ничейный результат котируется по 3.4, а победа «Осера» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.35.

Франция. Лига 1 2023/2024
Страсбур
Ланс
ВыигрышНичьяПроигрышВыигрышПроигрыш
- : -
29 сентября 2023, 22:00
пятница
ВыигрышПроигрышПроигрышПроигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.393.372.29
Лига Ставок 3.25 3.45 2.31
Pari 3.35 3.40 2.25

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.82. Ставка на «обе забьют» составляет 1.78.

Форма команд

«Страсбур» может занести себе в актив старт сезоне в Лиге 1, ведь команде удалось добиться текущего пятого места с 10 баллами в активе. Команда хотела бы закрепиться в зоне еврокубков, но сделать это будет непросто. Тем не менее, хозяева вполне могут воспользоваться неудачной серией «Ланса» и побороться за победу. Два последних матча «Страсбура» завершились выездной победой над «Мец» (1:0) и ничьей с «Монпелье» (2:2).

«Ланс» только в прошлом туре с большим трудом прервал серию без побед, минимально одолев «Тулузу» (2:1). Клуб набрал четыре очка, но все еще находится в зоне вылета на 16 месте, поэтому и последующие матчи очень важны с точки зрения турнирного положения. Матч со «Страсбуром» будет напряженным, однако если гости забьют первыми, то сильно увеличат свои шансы. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Лансу» удалось добиться выездной ничьи с «Севильей» (1:1).

Информация для ставок

  • «Страсбур» на своем стадионе не проигрывает уже девять поединков подряд
  • «Ланс» выиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках при одной ничьей

Прогноз

«Ланс» постарается взять инициативу в поединке и добиться хорошего результата. В такой ситуации много мячей от клубов ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.53 1.83 2.07 1.46 2.87
Лига Ставок 2.61 1.50 1.84 2.00 1.46 2.74
Pari 1.80 2.02
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