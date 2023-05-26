«Страсбур» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (27.05.2023)

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вчера, 10:49

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63. В случае победы «Страсбура», зайдет коэффициент 5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.2.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.87 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.93. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Страсбур» провел не лучший сезон и даже мог покинуть Лигу 1, но вовремя заработал нужные очки и сохранил прописку в элитном дивизионе. На данный момент коллектив занимает 15 место с 39 баллами и на шесть пунктов опережает зону вылета. Таким образом коллектив практически не имеет шансов вылететь из Лиги 1. Два последних поединка «Страсбура» завершились ничьей с «Труа» (1:1), а ранее переиграл на своем поле «Ниццу» (2:0).

« ПСЖ » в нынешнем туре имеет шансы оформить очередное чемпионство, а для этого необходимо просто не проиграть поединок со «Страсбуром». Парижский гранд лидирует в турнирной таблице с 84 баллами и опережает «Лидс» на шесть пунктов, что за два тура практически невозможно отыграть. В прошлом туре « ПСЖ » справился на выезде с «Осером» (2:1), а ранее разгромил на своем поле «Аяччо» (5:0).

Информация для ставок

Шесть последних матчей « ПСЖ » завершились тоталом больше 2.5 мячей

» завершились тоталом больше 2.5 мячей «Страсбур» выиграл четыре из семи последних матчей на своем поле

« ПСЖ » выиграл четыре из пяти последних встреч со «Страсбуром» при одной ничьей

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