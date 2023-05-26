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«Страсбур» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (27.05.2023)

вчера, 10:49
ПСЖ

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63. В случае победы «Страсбура», зайдет коэффициент 5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.184.301.65
Pari 5.00 4.20 1.65

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.87 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.93. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Страсбур» провел не лучший сезон и даже мог покинуть Лигу 1, но вовремя заработал нужные очки и сохранил прописку в элитном дивизионе. На данный момент коллектив занимает 15 место с 39 баллами и на шесть пунктов опережает зону вылета. Таким образом коллектив практически не имеет шансов вылететь из Лиги 1. Два последних поединка «Страсбура» завершились ничьей с «Труа» (1:1), а ранее переиграл на своем поле «Ниццу» (2:0).

«ПСЖ» в нынешнем туре имеет шансы оформить очередное чемпионство, а для этого необходимо просто не проиграть поединок со «Страсбуром». Парижский гранд лидирует в турнирной таблице с 84 баллами и опережает «Лидс» на шесть пунктов, что за два тура практически невозможно отыграть. В прошлом туре «ПСЖ» справился на выезде с «Осером» (2:1), а ранее разгромил на своем поле «Аяччо» (5:0).

Информация для ставок

  • Шесть последних матчей «ПСЖ» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Страсбур» выиграл четыре из семи последних матчей на своем поле
  • «ПСЖ» выиграл четыре из пяти последних встреч со «Страсбуром» при одной ничьей

Прогноз

«ПСЖ» вряд ли будет проводить весь поединок на максимальных скоростях и вполне может пропустить от своего соперника. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.22 1.24 2.50 1.56 1.99 1.90
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:45
ПСЖ в этом сезоне выиграл оппонента со счётом 2-1 на домашнем поле. Причём из последних шести личных встреч Страсбуру удалось лишь раз увести ничейный результат, а во всех остальных поединках уступил. Несмотря на то, что хозяева отлично выступают в последнее время. Гости из Парижа намного сильнее как коллектив и при этом очень сильно разогнались. На мой взгляд, подопечные Галатье должны закрывать вопрос о чемпионстве в этом противостоянии, из которого они должны увозить победу.
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