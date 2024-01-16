«Суонси» — «Саутгемптон». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.01.2024)

Ставки букмекеров
«Саутгемптон» занимает одну из лидирующих позиций в Чемпионшипе и поэтому имеет преимущество у букмекеров на этот матч. На победу гостей можно поставить по коэффициенту 1.65. На успех «Суонси» коэффициент достигает 4.8. Сделать ставку на ничью в этом противостоянии возможно за 4.15.
|
- : -
20 января 2024, 15:30
суббота
По мнению букмекеров, в матче будет забито немного голов. На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.65. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 2.5 – 2.25. Вариант «обе забьют» оценивается за 1.67.
Форма команд
«Суонси» идет в середине турнирной таблице и даже больше склоняется к нижней ее части. Команда набрала 33 балла, что позволяет ей находиться на 15 месте с отставанием в три пункта от ближайшего соперника. Вряд ли клуб из Уэльса сможет побороться за зону плей-офф, но помешать «Саутгемптону» ему вполне по силам. Два последних матча «Суонси» завершились ничьей с «Бирмингемом» (2:2) и победой над «Моркам» (2:0) в кубке ФА.
«Саутгемптон» старается продвигаться к возвращению в АПЛ практически без потерь и это клубу неплохо удается. «Святые» на данный момент занимают третье место с 55 баллами и отстают от второй позиции, которая дает прямой выход в АПЛ всего на три балла. Гости будут играть на победу, чтобы продолжать борьбу и не отставать от прямых конкурентов. В прошлой игре «Саутгемптон» разгромил «Шеффилд Уэнсдей» (4:0), а ранее с таким же счетом прошел «Уолсолл» в кубке ФА (4:0).
Информация для ставок
- «Саутгемптон» не проигрывает уже более 20 матчей подряд во всех турнирах
- Четыре из шести домашних встреч «Суонси» завершились исходом «обе забьют»
- «Саутгемптон» выиграл три из пяти последних матчей с «Суонси» при двух ничьих
Прогноз
«Саутгемптон» предельно мотивирован на данном отрезке сезона и хочет выйти на второе место в турнирной таблице. Предполагаем, что гости смогут добыть победу, а поставить на это можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.