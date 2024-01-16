«Суонси» — «Саутгемптон». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.01.2024)

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вчера, 06:42

Ставки букмекеров

«Саутгемптон» занимает одну из лидирующих позиций в Чемпионшипе и поэтому имеет преимущество у букмекеров на этот матч. На победу гостей можно поставить по коэффициенту 1.65. На успех «Суонси» коэффициент достигает 4.8. Сделать ставку на ничью в этом противостоянии возможно за 4.15.

По мнению букмекеров, в матче будет забито немного голов. На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.65. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 2.5 – 2.25. Вариант «обе забьют» оценивается за 1.67.

Форма команд

«Суонси» идет в середине турнирной таблице и даже больше склоняется к нижней ее части. Команда набрала 33 балла, что позволяет ей находиться на 15 месте с отставанием в три пункта от ближайшего соперника. Вряд ли клуб из Уэльса сможет побороться за зону плей-офф, но помешать «Саутгемптону» ему вполне по силам. Два последних матча «Суонси» завершились ничьей с «Бирмингемом» (2:2) и победой над «Моркам» (2:0) в кубке ФА .

«Саутгемптон» старается продвигаться к возвращению в АПЛ практически без потерь и это клубу неплохо удается. «Святые» на данный момент занимают третье место с 55 баллами и отстают от второй позиции, которая дает прямой выход в АПЛ всего на три балла. Гости будут играть на победу, чтобы продолжать борьбу и не отставать от прямых конкурентов. В прошлой игре «Саутгемптон» разгромил «Шеффилд Уэнсдей» (4:0), а ранее с таким же счетом прошел «Уолсолл» в кубке ФА (4:0).

Информация для ставок

«Саутгемптон» не проигрывает уже более 20 матчей подряд во всех турнирах

Четыре из шести домашних встреч «Суонси» завершились исходом «обе забьют»

«Саутгемптон» выиграл три из пяти последних матчей с «Суонси» при двух ничьих

Прогноз

«Саутгемптон» предельно мотивирован на данном отрезке сезона и хочет выйти на второе место в турнирной таблице. Предполагаем, что гости смогут добыть победу, а поставить на это можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.