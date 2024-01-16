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«Суонси» — «Саутгемптон». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.01.2024)

вчера, 06:42
Саутгемптон

Ставки букмекеров

«Саутгемптон» занимает одну из лидирующих позиций в Чемпионшипе и поэтому имеет преимущество у букмекеров на этот матч. На победу гостей можно поставить по коэффициенту 1.65. На успех «Суонси» коэффициент достигает 4.8. Сделать ставку на ничью в этом противостоянии возможно за 4.15.

По мнению букмекеров, в матче будет забито немного голов. На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.65. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 2.5 – 2.25. Вариант «обе забьют» оценивается за 1.67.

Форма команд

«Суонси» идет в середине турнирной таблице и даже больше склоняется к нижней ее части. Команда набрала 33 балла, что позволяет ей находиться на 15 месте с отставанием в три пункта от ближайшего соперника. Вряд ли клуб из Уэльса сможет побороться за зону плей-офф, но помешать «Саутгемптону» ему вполне по силам. Два последних матча «Суонси» завершились ничьей с «Бирмингемом» (2:2) и победой над «Моркам» (2:0) в кубке ФА.

«Саутгемптон» старается продвигаться к возвращению в АПЛ практически без потерь и это клубу неплохо удается. «Святые» на данный момент занимают третье место с 55 баллами и отстают от второй позиции, которая дает прямой выход в АПЛ всего на три балла. Гости будут играть на победу, чтобы продолжать борьбу и не отставать от прямых конкурентов. В прошлой игре «Саутгемптон» разгромил «Шеффилд Уэнсдей» (4:0), а ранее с таким же счетом прошел «Уолсолл» в кубке ФА (4:0).

Информация для ставок

  • «Саутгемптон» не проигрывает уже более 20 матчей подряд во всех турнирах
  • Четыре из шести домашних встреч «Суонси» завершились исходом «обе забьют»
  • «Саутгемптон» выиграл три из пяти последних матчей с «Суонси» при двух ничьих

Прогноз

«Саутгемптон» предельно мотивирован на данном отрезке сезона и хочет выйти на второе место в турнирной таблице. Предполагаем, что гости смогут добыть победу, а поставить на это можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 06:56
Мотивация и статистика " святых" позволяет надеятся на их победу - П2.
Гость
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