«Суонси» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.08.2021)

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вчера, 13:20

«Суонси» примет «Сток Сити» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч звездных команд второго по силе дивизиона Англии.

Ставки букмекеров

Победителем матча может стать «Сток Сити», поставить на его триумф можно по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.15, а победа хозяев в 2.90.

Форма команд

«Суонси» в этом сезоне пока не впечатляет. Команда расположилась на 19-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. В активе клуба — один балл. Команда не побеждала, у нее одна ничья и одно поражение. Клуб отметился одним забитым мячом, еще дважды команда пропускала.

«Сток Сити» выступает лучше своего оппонента. Команда выиграла один поединок и еще один раз сыграла вничью. «Сток» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице, в активе команды — три забитых и два пропущенных мяча.

Информация для ставок

● «Суонси» выиграл два матча из последних пяти

● «Сток Сити» не проигрывает четыре матча подряд

● «Суонси» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Сток Сити» смотрится гораздо лучше своего оппонента и выглядит очевидным фаворитом грядущего поединка, но и «Суонси» нельзя игнорировать. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу любой из команд с разницей в два мяча по коэффициенту 4.30.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Брондбю» в матче с «Зальцбургом».