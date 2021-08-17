«Суонси» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.08.2021)

«Суонси» примет «Сток Сити» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч звездных команд второго по силе дивизиона Англии.
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1 : 3
завершен
вчера, 21:45
Ставки букмекеров
Победителем матча может стать «Сток Сити», поставить на его триумф можно по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.15, а победа хозяев в 2.90.
Форма команд
«Суонси» в этом сезоне пока не впечатляет. Команда расположилась на 19-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. В активе клуба — один балл. Команда не побеждала, у нее одна ничья и одно поражение. Клуб отметился одним забитым мячом, еще дважды команда пропускала.
«Сток Сити» выступает лучше своего оппонента. Команда выиграла один поединок и еще один раз сыграла вничью. «Сток» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице, в активе команды — три забитых и два пропущенных мяча.
Информация для ставок
● «Суонси» выиграл два матча из последних пяти
● «Сток Сити» не проигрывает четыре матча подряд
● «Суонси» забил семь голов в последних пяти матчах
Прогноз
«Сток Сити» смотрится гораздо лучше своего оппонента и выглядит очевидным фаворитом грядущего поединка, но и «Суонси» нельзя игнорировать. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу любой из команд с разницей в два мяча по коэффициенту 4.30.
Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Брондбю» в матче с «Зальцбургом».