«Таммека» — «Пайде». Прогноз на матч чемпионата Эстонии (25.06.2021)

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вчера, 04:58

«Пайде» сыграет на выезде с «Таммекой» в перенесённом матче 4-го тура Высшей лиги Эстонии. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Пайде» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.35. Победа «Таммеки» оценивается в 6.3. Ничейный исход представлен коэффициентом 5.00.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.64 на тотал больше 3 мячей. Низовой исход матча (ТМ 3) котируется в 2.17. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Таммека» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице, но может в ближайшее время его покинуть, так как имеет три игры в запасе. В минувшем туре команда проиграла «Флоре» (0:3), а до этого сыграла вничью с «Пярну Вапрус» (2:2). «Таммека» находится в очень плохой форме. Последний раз клуб побеждал 11 апреля в матче с «Пярну Вапрус» (2:1).

«Пайде» занимает 3-е место в чемпионате, всего на 4 очка отставая от идущей на первом месте «Левадии». В последнем матче «Пайде» обыграл «Нарву-Транс» (1:0), а до этого оказался сильнее «Пярну Вапрус» (2:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Таммеки» насчитывает девять матчей

«Пайде» не проигрывает в гостях семь поединков подряд

Предыдущая очная встреча команд завершилась победой «Пайде» (7:0)

Шесть из семи последних матчей «Таммеки» завершились исходом ТБ 2.5

Прогноз

Нас ждёт матч разных по классу команд, где явно сильнее должны быть гости. Рекомендуем сделать ставку на ИТБ 2.5 «Пайде» по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.1 на победу хозяев с учетом форы (-1.5) в матче «Вильянди» — «Пярну Вапрус».