«Тигре» — «Велес Сарсфилд». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (22.06.2023)

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вчера, 09:25

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. В случае победы «Велеса», зайдет коэффициент 3.7. Ничью можно выбрать за 3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.55 за ТБ 1.5 и ТМ 1.5 за 2.45. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Тигре» не лучшим образом стартовал в новом сезоне и после 20 туров набрал 22 балла, что не является результатом, которой ожидали болельщики клуба. Коллектив занимает перед стартом очередного поединка 20 место и вынужден добиваться более лучших результатов, чтобы поправить ситуацию. В прошлом туре «Тигре» проиграл на выезде «Платенсе» (0:1), а ранее одолел на своем поле «Пуэрто Кабелло» (2:1).

«Велес» Сарсфилд достаточно ожидаемо идет внизу турнирной таблицы и занимает последнее место в Суперлиге Аргентины. В активе команды 17 очков, и она отстает на один пункт сразу от трех прямых конкурентов в борьбе за выживание в этом турнире. В предстоящей выездной встрече, любые набранные баллы станут хорошим результатом для гостей. Два последних матча «Велеса» завершились поражениями от «Расинг Клуб» (1:2) и «Архентинос Хуниорс» (0:1).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Тигре» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Велес» Сарсфилд выиграл лишь один поединок из десяти последних в Суперлиге Аргентины

«Тигре» проиграл четыре из шести последних матчей «Велесу»

Семь из десяти матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Тигре» выглядит более предпочтительно в это встрече, особенно учитывая статистику последних матчей соперника. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25.