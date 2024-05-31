«Акрон» — «Урал». Прогноз на матч плей-офф чемпионата России. (01.06.2024)

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вчера, 21:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Акрона» оценивается за 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Акрон» отлично провел первый матч и не позволил сопернику даже отличиться в своих воротах, хотя один гол команды из Екатеринбурга не засчитали. Теперь нынешнем хозяевам необходимо спокойно провести ответный поединок и с помощью добытого преимущества довести противостояние до общей победы. В первом матче «Акрон» обыграл «Урал» на выезде со счетом (2:0), а в ФНЛ переиграл « СКА -Хабаровск» (2:1).

«Урал» казалось имел преимущество, но пять минут расслабленности во втором тайме позволила гостям забить два мяча и добиться уверенной победы. Теперь гостям придется раскрываться и идти вперед, ведь отыграть два мяча в вязкой игре, которую будут демонстрировать футболисты «Акрона» не так просто. До встречи плей-офф «Урал» проиграл на выезде ЦСКА и поделил очки с «Оренбургом» в РПЛ (3:3).

Информация для ставок

Пять из шести выездных матчей «Урала» в основное время завершились ничьими

«Акрон» выиграл шесть из десяти последних домашних поединков

«Урал» проиграл «Акрону» две встречи из трех последних

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень сложным и напряженным, но команды смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.