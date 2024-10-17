«Акрон» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России. (18.10.2024)

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сегодня, 01:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Акрона» оценивается по 8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Акрон» уже на старте нового и первого для себя сезона РПЛ дал понять, что не собирается прозябать на дне турнирной таблицы, но и все гладко у коллектива тоже не пошло. Команда занимает восьмое место с 12 баллами и на 14 пунктов отстает от «Зенита». Неудивительно, что любому результату кроме поражения хозяева будут максимально рады. Два последних поединка «Акрона» в РПЛ завершились ничьей с «Пари НН» (2:2) и выездной победой над «Ростовом» (2:0).

«Зенит» на данный момент идет на третьем месте с 26 очками и пытается догнать двух лидеров, от которых отстает всего на один пункт. Тем не менее, любая осечка питерского клуба может привести к большему отрыву, что повлечет за собой проблемы. Гости будут играть только на победу и предельно мотивированы забрать три очка в этой встрече. Два последних матча «Зенита» завершились победой в товарищеской игре над «Войводиной» (4:1) и успехом с «Оренбургом» (1:0).

Информация для ставок

«Акрон» выиграл только три из десяти последних матчей в основное время

«Зенит» проиграл два поединка из десяти последних на выезде во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Чемпион России обязан обыгрывать этого соперника, если не хочет очень рано потерять свой титул. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в первом тайме по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.