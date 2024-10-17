«Акрон» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России. (18.10.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Акрона» оценивается по 8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.
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завтра, 18:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.
Форма команд
«Акрон» уже на старте нового и первого для себя сезона РПЛ дал понять, что не собирается прозябать на дне турнирной таблицы, но и все гладко у коллектива тоже не пошло. Команда занимает восьмое место с 12 баллами и на 14 пунктов отстает от «Зенита». Неудивительно, что любому результату кроме поражения хозяева будут максимально рады. Два последних поединка «Акрона» в РПЛ завершились ничьей с «Пари НН» (2:2) и выездной победой над «Ростовом» (2:0).
«Зенит» на данный момент идет на третьем месте с 26 очками и пытается догнать двух лидеров, от которых отстает всего на один пункт. Тем не менее, любая осечка питерского клуба может привести к большему отрыву, что повлечет за собой проблемы. Гости будут играть только на победу и предельно мотивированы забрать три очка в этой встрече. Два последних матча «Зенита» завершились победой в товарищеской игре над «Войводиной» (4:1) и успехом с «Оренбургом» (1:0).
Информация для ставок
- «Акрон» выиграл только три из десяти последних матчей в основное время
- «Зенит» проиграл два поединка из десяти последних на выезде во всех турнирах
- Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Чемпион России обязан обыгрывать этого соперника, если не хочет очень рано потерять свой титул. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в первом тайме по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.