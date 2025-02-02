«Анже» — «Гавр». Прогноз на матч Лиги 1 (02.02.2025)

1738493669

вчера, 13:54

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам нынешней встречи. На победу «Анже» линия букмекерской конторы Пари предлагает поставить по коэффициенту 1.98. Ничейный результат котируется по 3.4, а победа «Гавра» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 2.25. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.

Форма команд

«Анже» после возвращения в Лигу 1 не выглядит безнадежно в элитном дивизионе и старается набирать очки. Команда идет на 13 месте и набрала 22 очка, уступая «Реймсу» по дополнительным показателям. В случае победы над последней командой в таблице, у коллектива есть шанс подняться еще выше на радость своим болельщикам. Два последних матча «Анже» завершились поражением от «Ланса» (0:1) и победой над «Осером» (2:0).

«Гавр» проиграл практически все свои последние матчи и находится в очень сложной ситуации. В активе клуба 13 очков и последнее место в таблице Лиги 1. Команда отстает от 15 места на пять пунктов и вынуждена будет их отыграть как можно быстрее, иначе станет главным претендентом на вылет. Два последних матча «Гавра» завершились поражением от «Бреста» (0:1) и редкой ничьей с «Реймсом» (1:1).

Информация для ставок

«Анже» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Гавр» не может выиграть уже четыре поединка подряд на выезде

«Анже» выиграл три из четырех последних матчей с «Гавром»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

«Анже» является фаворитом в этой встрече и настроен побеждать, хоть «Гавр» попытается оказать отчаянное сопротивление. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.98.