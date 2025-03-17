Армения – Грузия. Прогноз на матч Лиги Наций (20.03.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.07. Поверить в успех Армении можно по 3.8. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.4
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20 марта 2025, 20:00
четверг
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.75.
Форма команд
Сборная Армении неплохо провела групповой этап и теперь будет бороться с Грузией за право подняться на дивизион ниже. Команда играет первый поединок на своем поле и постарается добиться хороших результатов, чтобы на ответную встречу ехать хотя бы с небольшим преимуществом. Два последних матча Армении завершились выездной победой над Латвией (2:1) и поражением от Фарерских островов (0:1).
Сборная Грузии хорошо выступила на Евро 2024, но в Лиге Наций заняла третье место и будет играть переходной турнир за право остаться в дивизионе В. Футболисты за последние годы получили много бесценного опыта и теперь попробуют использовать его в противостоянии с Арменией. В прошлой игре Грузия проиграла на выезде Чехии (1:2), а ранее поделила очки с Украиной (1:1).
Информация для ставок
- Армения проиграла шесть из десяти последних поединков во всех турнирах
- Сборная Грузии проиграла семь выездных поединков из десяти за последнее врм
- Три последних поединка между коллективами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Армения находится не в лучших кондициях и вряд ли выстоит против нынешней сборной Грузии. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.07.