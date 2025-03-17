Армения – Грузия. Прогноз на матч Лиги Наций (20.03.2025)

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сегодня, 18:43

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.07. Поверить в успех Армении можно по 3.8. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.4

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.75.

Форма команд

Сборная Армении неплохо провела групповой этап и теперь будет бороться с Грузией за право подняться на дивизион ниже. Команда играет первый поединок на своем поле и постарается добиться хороших результатов, чтобы на ответную встречу ехать хотя бы с небольшим преимуществом. Два последних матча Армении завершились выездной победой над Латвией (2:1) и поражением от Фарерских островов (0:1).

Сборная Грузии хорошо выступила на Евро 2024, но в Лиге Наций заняла третье место и будет играть переходной турнир за право остаться в дивизионе В. Футболисты за последние годы получили много бесценного опыта и теперь попробуют использовать его в противостоянии с Арменией. В прошлой игре Грузия проиграла на выезде Чехии (1:2), а ранее поделила очки с Украиной (1:1).

Информация для ставок

Армения проиграла шесть из десяти последних поединков во всех турнирах

Сборная Грузии проиграла семь выездных поединков из десяти за последнее врм

Три последних поединка между коллективами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Армения находится не в лучших кондициях и вряд ли выстоит против нынешней сборной Грузии. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.07.