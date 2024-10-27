«Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (27.10.2024)

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27 октября 2024, 17:01

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Ливерпуля» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.9. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Арсенал» не очень уверенно провел прошлый матч в Лиге чемпионов, но смог победить, а в чемпионате и вовсе проиграл. Коллектив ждут серьезные испытания впереди, а пока он идет на четвертом месте с 18 очками и нуждается в победе над прямым конкурентом. Два последних матча «Арсенала» завершились победой над «Шахтером» в Лиге чемпионов (1:0) и поражением на выезде от «Борнмута» (0:2).

«Ливерпуль» опустился на второе место в турнирной таблице, но имеет игру в запасе, которая может помочь вернуть лидерство. «Красные» набрали 21 балл и отстают от «Манчестер Сити» на два пункта, но матч с «Арсеналом» не гарантирует набранных баллов. В игре с «канонирами» гости будут стараться играть на победу, но и ничья не станет катастрофой. Два последних матча «Ливерпуля» завершились победой в Лиге чемпионов (1:0) над «РБ Лейпциг» и успехом с «Челси» в АПЛ (2:1).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

«Ливерпуль» выиграл семь последних матчей подряд на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Арсенал» с первых минут бросится на ворота соперника и постарается быстро обрести преимущество. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.35.