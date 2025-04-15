«Астон Вилла» — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги чемпионов (15.04.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «ПСЖ» линия букмекерской конторы Мотсбет предлагает поставить по коэффициенту 2.17. Ничейный результат котируется по 3.9, а победа «Астон Вилла» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.25.
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.35. Ставка на «обе забьют» составляет 1.52.
Форма команд
«Астон Вилла» долго пыталась противостоять в Париже лучшей команде Франции и проигрывала всего в один мяч, но уступала в два гола, пропустив в самой концовке матча. Теперь задача у англичан куда более сложная, и мало кто верит, что хозяева с ней справятся. Тем не менее, «ПСЖ» точно не будет легко в этом поединке. Два последних матча «Астон Виллы» завершились поражением от «ПСЖ» (1:3) и победой на выезде над «Саутгемптоном» (3:0).
«ПСЖ» выиграл первый матч с комфортным преимуществом, чем еще больше добавил себе уверенности в своих силах. Команда может не оглядываться на матчи Лиги 1 и настроиться именно на европейский турнир. Возможно, гости постараются забить быстрый мяч, чтобы получить моральное преимущество, ведь после подобного удара «Астон Вилла» вряд ли оправится. За несколько дней до победы в первой игре, «ПСЖ» минимально обыграл в чемпионате «Анже» (1:0).
Информация для ставок
- «Астон Вилла» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «ПСЖ» выиграл десять последних выездных поединков подряд
- Четыре из пяти поединков «ПСЖ» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Астон Вилла» не собирается сдаваться и постарается отыграться в ответной матче. Предлагаем поверить в то, что хозяева создадут интригу и выиграют первый тайм. Сделать на это ставку рекомендуется в букмекерской конторе Мотсбет по коэффициенту 3.65.