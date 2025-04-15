«Астон Вилла» — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги чемпионов (15.04.2025)

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сегодня, 20:53

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу « ПСЖ » линия букмекерской конторы Мотсбет предлагает поставить по коэффициенту 2.17. Ничейный результат котируется по 3.9, а победа «Астон Вилла» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.25.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.35. Ставка на «обе забьют» составляет 1.52.

Форма команд

«Астон Вилла» долго пыталась противостоять в Париже лучшей команде Франции и проигрывала всего в один мяч, но уступала в два гола, пропустив в самой концовке матча. Теперь задача у англичан куда более сложная, и мало кто верит, что хозяева с ней справятся. Тем не менее, « ПСЖ » точно не будет легко в этом поединке. Два последних матча «Астон Виллы» завершились поражением от « ПСЖ » (1:3) и победой на выезде над «Саутгемптоном» (3:0).

« ПСЖ » выиграл первый матч с комфортным преимуществом, чем еще больше добавил себе уверенности в своих силах. Команда может не оглядываться на матчи Лиги 1 и настроиться именно на европейский турнир. Возможно, гости постараются забить быстрый мяч, чтобы получить моральное преимущество, ведь после подобного удара «Астон Вилла» вряд ли оправится. За несколько дней до победы в первой игре, « ПСЖ » минимально обыграл в чемпионате «Анже» (1:0).

Информация для ставок

«Астон Вилла» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах

« ПСЖ » выиграл десять последних выездных поединков подряд

» выиграл десять последних выездных поединков подряд Четыре из пяти поединков « ПСЖ » завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Астон Вилла» не собирается сдаваться и постарается отыграться в ответной матче. Предлагаем поверить в то, что хозяева создадут интригу и выиграют первый тайм. Сделать на это ставку рекомендуется в букмекерской конторе Мотсбет по коэффициенту 3.65.