«Атлетик» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч чемпионата Испании (23.04.2025)

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вчера, 21:26

Ставки букмекеров

«Атлетик» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Мостбет можно по коэффициенту 1.35. В то время на победу «Лас-Пальмаса» коэффициент составляет 9.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 5.1.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.77. Поставить на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.07. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.1

Форма команд

«Атлетик» находится в хорошем настроении, ведь вышел в полуфинал Лиги Европы, обыграв «Рейнджерс» (2:0) в ответном матче. Команда сыграет с «Манчестер Юнайтед» и имеет неплохие шансы на успех. В чемпионате Испании клуб из Бильбао идет четвертым, с 57 баллами и отставанием от ближайшего соперника на шесть пунктов. В крайнем туре чемпионата Испании «Атлетик» уступил на выезде мадридскому Реалу (0:1).

«Лас-Пальмас» находится на гране вылета, имея 32 очка, команда занимает 17 место, опережая «красную» зону всего на 1 очко. Выбраться из зоны вылета клубу помогли две победы подряд, но, чтобы опередить «Жирону», и закрепиться в турнире, необходимо минимум ещё 3 очка. В прошлом туре «Лас-Пальмас» не оставил шансов «Хетафе» (3:1), потом обыграл «Атлетико» (1:0)

Информация для ставок

«Лас-Пальмас» проиграл пять матчей из десяти

Девять предыдущих матчей на домашнем поле «Атлетик» не проигрывал

В пяти последних матчах «Лас-Пальмас» забивал минимум один гол

Прогноз

Учитывая индивидуальную статистику команд, предполагаем, что они смогут отличиться минимум по одному разу в воротах соперника. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» за 2.1 в букмекерской конторе Мостбет.