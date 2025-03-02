«Аугсбург» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (02.03.2025)

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вчера, 17:20

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.75 в букмекерской конторе Мостбет. Те, кто верит в победу «Фрайбурга», могут поставить по коэффициенту 2.85. Коэффициент на ничью составляет 3.1.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 2.35, в то время как низовой исход оценивается по 1.6. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Аугсбург» только в прошлом туре смог прервать свою серию без побед в чемпионате и сейчас занимает 11 место с 31 баллом. Коллектив отстает от «Боруссии» Дортмунд на четыре очка, но имеет одну игру в запасе. В случае победы хозяева приблизятся к главному конкуренту на данный момент на расстояние одного пункта. Два последних матча «Аугсбург» обыграл на выезде «Боруссии» М (3:0), и ничьей с «РБ Лейпциг» (0:0).

«Фрайбург» выиграл несколько последних матчей и даже не пропустил, что говорит об уверенности клуба в своих сила. Команда располагается на пятом месте с 39 баллами и отстают на два пункта от «Майнца», но сыграл на игру меньше. Победа в этой игре поможет гостям вернуть свое место и обойти соперника вновь на один балл.

Информация для ставок

Три из пяти последних матча «Аугсбурга» завершились ничейными результатами

«Фрайбург» выиграл четыре последних матча подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, предполагаем, что команды смогут как минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Мостбет.