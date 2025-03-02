«Аугсбург» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (02.03.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.75 в букмекерской конторе Мостбет. Те, кто верит в победу «Фрайбурга», могут поставить по коэффициенту 2.85. Коэффициент на ничью составляет 3.1.
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0 : 0
завершен
вчера, 19:30
Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 2.35, в то время как низовой исход оценивается по 1.6. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.
Форма команд
«Аугсбург» только в прошлом туре смог прервать свою серию без побед в чемпионате и сейчас занимает 11 место с 31 баллом. Коллектив отстает от «Боруссии» Дортмунд на четыре очка, но имеет одну игру в запасе. В случае победы хозяева приблизятся к главному конкуренту на данный момент на расстояние одного пункта. Два последних матча «Аугсбург» обыграл на выезде «Боруссии» М (3:0), и ничьей с «РБ Лейпциг» (0:0).
«Фрайбург» выиграл несколько последних матчей и даже не пропустил, что говорит об уверенности клуба в своих сила. Команда располагается на пятом месте с 39 баллами и отстают на два пункта от «Майнца», но сыграл на игру меньше. Победа в этой игре поможет гостям вернуть свое место и обойти соперника вновь на один балл.
Информация для ставок
- Три из пяти последних матча «Аугсбурга» завершились ничейными результатами
- «Фрайбург» выиграл четыре последних матча подряд
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Исходя из статистики, предполагаем, что команды смогут как минимум по одному разу отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Мостбет.