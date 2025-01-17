«Айнтрахт» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (17.01.2025)

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сегодня, 20:46

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.67. В случае победы «шмелей» зайдет коэффициент 2.71. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.

Форма команд

«Айнтрахт» очень мощно проводит нынешний сезон и заслуженно идет среди лидеров Бундеслиги. Команда на данный момент располагается на третьем месте с 33 баллами и отстает от лидера на девять очков. Хозяева вполне могут и способны воспользоваться очень нестабильным состоянием «Боруссии» Дортмунд и постараться набрать максимум очков на своем поле. Два последних матча «Айнтрахта» завершились разгромом «Фрайбурга» (4:1) и минимальной победой над «Санкт-Паули» (1:0).

«Боруссия» Дортмунд в последнее время выигрывает очень мало, а во многих поединках приводит собственных болельщиков в ужас, как в проигранной встрече с «Хольштайн» (2:4). «Черно-желтые» располагаются уже на 10 месте с 25 баллами, и победа в этой игре будет лучшим способом показать, что коллектив рано списывать в этом сезоне. В еще одной недавней игре чемпионата «шмели» уступили «Байера» (2:3).

Информация для ставок

«Айнтрахт» проиграл всего одну встречу из десяти последних

«Боруссия» выиграла лишь одну игру из пяти последних во всех турнирах

«Боруссия» выиграла четыре из пяти последних поединков с «Айнтрахтом» при одной ничьей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд будет стараться реабилитироваться за прошлые неудачи и даже возможно будет больше владеть мячом. Тем не менее, рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.