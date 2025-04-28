«Барселона — „Интер“. Прогноз на матч Лиги чемпионов (30.04.2025)

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вчера, 22:58

Ставки букмекеров

Хозяева является фаворитом в этой встрече и поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мостбет можно по коэффициенту 1.62. В то время на победу «Интера» коэффициент составляет 5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.2.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3 мячей стоит 1.9. Поставить на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.9. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Барселона» проводит прекрасный сезон, в Ла Лиге занимает лидирующую позицию, и имеет отрыв от второго места в четыре очка. Также в Эль-Класико, которое случилось в финале Кубка Испании, она обыграла «сливочных» (3:2), тем самым заполучив 32-й кубок. В 1/4 Лиги Чемпионов «Барселона» обошла «Боруссию» Д с общим счётом (5:3). Две последние встречи команды В Ла Лиге завершились победой над «Сельтой» (4:3) и победой над «Мальоркой» (1:0).

«Интер» в 34 туре Серии А потерял лидерство, и спустился на вторую строчку с 71 баллом, теперь чтобы догнать «Наполи» ему нужно еще 3 очка. Команда вылетела в полуфинале Кубка Италии от «Милана», и теперь сосредоточена на Лиге Чемпионов, в 1/4 она обыграла «Баварию» с общим счётом (4:3). Два последних матча «Интера» закончились поражениями от «Милана» (0:3), и от «Ромы» (0:1).

Информация для ставок

«Барселона» имеет одно поражение за 28 матчей

«Интер» проиграл три последние встречи

Четыре из шести поединков «Барселоны» закончились с тоталом больше 3 мячей

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, но «Барселона», с её мотивацией, должна выигрывать. Рекомендуем сделать ставку на победу каталонцев по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Мостбет.