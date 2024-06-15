Бельгия — Словакия — прогноз на матч чемпионата Европы (17.06.2024)

Ставки от букмекеров
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Триумф Бельгии — 1.52.- : -завтра, 19:00
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Ничья сыграет в 4.68.
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Победа Словакии — 6.93.
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ТБ 3.5 — 2.85
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ТМ 3.5 — 1.37
Форма команд
Последняя игра у бельгийцев был с Люксембургом, которая завершилась с результатом 3:0. А вот матч с Англией произошедший 26-го мая закончился вничью со счетом 2:2.
Вспомним теперь последние пару матчей у Словакии. Крайняя встреча была со сборной Уэльса, закончилась она с результатом 4:0 в пользу первой. Последний же проигрыш случился в результате матча с Австрией, игра закончилась со счетом 2:0.
Информация для ставок
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У сборных было всего три встречи.
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Бельгия выиграла три из пяти последних матчей.
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На междусобойчиках Словакия ни разу не выиграла.
Прогноз
Бельгия показывает более профессиональную игру. Рекомендуем заключить пари на победу Бельгии В БК Pinnacle с коэффициентом 1.52.