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Бельгия — Словакия — прогноз на матч чемпионата Европы (17.06.2024)

вчера, 13:00
Бельгия

Ставки от букмекеров

  • Триумф Бельгии — 1.52.

  • Ничья сыграет в 4.68.

  • Победа Словакии — 6.93.

  • ТБ 3.5 — 2.85

  • ТМ 3.5 — 1.37

Форма команд

Последняя игра у бельгийцев был с Люксембургом, которая завершилась с результатом 3:0. А вот матч с Англией произошедший 26-го мая закончился вничью со счетом 2:2.

Вспомним теперь последние пару матчей у Словакии. Крайняя встреча была со сборной Уэльса, закончилась она с результатом 4:0 в пользу первой. Последний же проигрыш случился в результате матча с Австрией, игра закончилась со счетом 2:0.

Информация для ставок

  • У сборных было всего три встречи.

  • Бельгия выиграла три из пяти последних матчей.

  • На междусобойчиках Словакия ни разу не выиграла.

Прогноз

Бельгия показывает более профессиональную игру. Рекомендуем заключить пари на победу Бельгии В БК Pinnacle с коэффициентом 1.52.

Все комментарии
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вчера в 13:21
Исходя из предоставленной информации, можно предположить, что Бельгия имеет больше шансов на победу.
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