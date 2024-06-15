Бельгия — Словакия — прогноз на матч чемпионата Европы (17.06.2024)

1718445655

вчера, 13:00

Ставки от букмекеров

Форма команд

Последняя игра у бельгийцев был с Люксембургом, которая завершилась с результатом 3:0. А вот матч с Англией произошедший 26-го мая закончился вничью со счетом 2:2.

Вспомним теперь последние пару матчей у Словакии. Крайняя встреча была со сборной Уэльса, закончилась она с результатом 4:0 в пользу первой. Последний же проигрыш случился в результате матча с Австрией, игра закончилась со счетом 2:0.

Информация для ставок

У сборных было всего три встречи.

Бельгия выиграла три из пяти последних матчей.

На междусобойчиках Словакия ни разу не выиграла.

Прогноз

Бельгия показывает более профессиональную игру. Рекомендуем заключить пари на победу Бельгии В БК Pinnacle с коэффициентом 1.52.