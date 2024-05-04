«Бернли» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (04.05.2024)

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сегодня, 00:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ньюкасл Юнайтед». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Бернли» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.47.

Форма команд

«Бернли» проиграл всего один поединок из пяти последних в АПЛ и изо всех сил старается сохранить свое место в элитном дивизионе. На данный момент команда занимает 19 место с 24 баллами и отстает на два пункта от двух соперников. Для хозяев начинаются самые важные поединки, где нужно побеждать и рассчитывать на ошибки конкурентов. В прошлом туре АПЛ «Бернли» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а ранее разгромил «Шеффилд Юнайтед» (4:1).

«Ньюкасл Юнайтед» хочет как можно быстрее забыть нынешний сезон и начать подготовку к следующему. Тем не менее, «сороки» идут на седьмом месте с 53 очками и отстают от «Манчестер Юнайтед» всего на один пункт. У гостей есть шансы побороться за место в Лиге Конференций и для этого нужно сыграть в оставшихся матчах лучше конкурента. В прошлом туре чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» закончились разгромом «Шеффилд Юнайтед» (5:1) и поражением на выезде от «Кристал Пэлас» (0:2).

Информация для ставок

Семь из восьми последних матчей «Бернли» завершились исходом «обе забьют»

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл четыре из шести последних матчей на выезде

«Сороки» выиграли четыре из пяти последних встреч с «Бернли»

Девять из десяти последних поединков команд завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

«Бернли» очень нужны очки и на своем поле команда как минимум не должна дать себя обыграть. Предлагаем немного рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 4.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.