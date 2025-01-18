«Бохум» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (18.01.2025)

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сегодня, 02:00

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 3.65. Ничью можно выбрать за 4.1.

Также в линии букмекеры предлагают 1.73 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.13. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Бохум» в последних матчах добился нескольких побед и возможно, они помогут клубу исправить ситуацию, которая все еще остается критической. Коллектив идет на последнем месте в Бундеслиге с набранными девятью баллами и от спасительного места отстает на пять пунктов. Набранные очки с «РБ Лейпциг» не только пополнили бы копилку команды, но и добавили бы уверенности в своих силах. Два последних матча «Бохума» закончились минимальной победой над «Санкт-Паули» (1:0) и поражением от «Майнца» (0:2).

«РБ Лейпциг» идет в зоне Лиги чемпионов, но любая потеря очков может откинуть команду значительно ниже. В активе коллектива 30 баллов, но 10 команду таблицы он опережает всего на пять пунктов. В игре с «Бохумом» только победа может считаться приемлемым результатом для гостей. Два последних матча «РБ Лейпциг» завершились поражением от «Штутгарта» (1:2) и успехом в игре с «Вердером» (4:2).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Бохума» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«РБ Лейпциг» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Бохум» находится на подъеме своих возможностей, поэтому наверняка сможет найти свой момент у ворот соперника. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.