«Бохум» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (18.01.2025)

Ставки букмекеров
Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 3.65. Ничью можно выбрать за 4.1.
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сегодня, 17:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.73 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.13. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.
Форма команд
«Бохум» в последних матчах добился нескольких побед и возможно, они помогут клубу исправить ситуацию, которая все еще остается критической. Коллектив идет на последнем месте в Бундеслиге с набранными девятью баллами и от спасительного места отстает на пять пунктов. Набранные очки с «РБ Лейпциг» не только пополнили бы копилку команды, но и добавили бы уверенности в своих силах. Два последних матча «Бохума» закончились минимальной победой над «Санкт-Паули» (1:0) и поражением от «Майнца» (0:2).
«РБ Лейпциг» идет в зоне Лиги чемпионов, но любая потеря очков может откинуть команду значительно ниже. В активе коллектива 30 баллов, но 10 команду таблицы он опережает всего на пять пунктов. В игре с «Бохумом» только победа может считаться приемлемым результатом для гостей. Два последних матча «РБ Лейпциг» завершились поражением от «Штутгарта» (1:2) и успехом в игре с «Вердером» (4:2).
Информация для ставок
- Девять из десяти последних матчей «Бохума» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «РБ Лейпциг» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Бохум» находится на подъеме своих возможностей, поэтому наверняка сможет найти свой момент у ворот соперника. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.