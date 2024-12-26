«Борнмут» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2024)

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26 декабря 2024, 09:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Борнмут». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Кристал Пэлас» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Борнмут» проводит очень неплохой отрезок сезона и на данный момент занимает текущее пятое место в таблице АПЛ . Коллектив набрал 28 баллов и отстает от ближайшего соперника на три пункта, при этом сзади очень близко идут следом конкуренты. Домашняя победа над «Кристал Пэлас», который не очень уверен в себе, позволила бы хозяевам как минимум сохранить отрыв от конкурентов. Два последних матча «Борнмута» завершились крупной победой над «Манчестер Юнайтед» (3:0) и ничьей с «Вест Хэмом» (1:1).

«Кристал Пэлас» идет на 16 месте с 16 баллами и очень хочет обезопасить себя от зоны вылета, однако для этого следует более стабильно набирать очки. Лондонский клуб после потери нескольких ключевых игроков выглядит хуже по сравнению с прошлым сезоном, но нужно учиться играть и в таком составе. Два последних матча «Кристал Пэлас» завершились двумя поражениями от «Арсенала» в АПЛ (1:5) и кубке английской лиги (2:3).

Информация для ставок

«Борнмут» выиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ

«Кристал Пэлас» проиграл три поединка из десяти последних во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в четырех последних личных встречах

Прогноз

«Борнмут» выступает более стабильно, чем его соперник и клуб максимально мотивирован, чтобы набрать на своем поле три очка. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мостбет.