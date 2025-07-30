«Ботафого» — «Крузейро». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (3.08.2025)

1753871827

сегодня, 13:37

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.13. В случае победы «Крузейро», зайдет коэффициент 3.75. Ничью можно выбрать за 3.15.

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Ботафого» на данный момент находится в топ-6 команд, и набрал уже 26 очков. Команда идет на шестом месте и отстает от лидера сезона на десять пунктов. Разница мячей удивительно положительная, 18 забитых, и 8 пропущенных. Два последних поединка «Ботафого» завершились ничьёй с «Коринтиансом» (1:1), и победой над «Брагантино» (2:0).

«Крузейро» в последнем матче потерял первое место, и опустился на втрое, с 34 очками. «Фламенго» опережает команду на два балла. У команды положительная разница мячей, 28 забитых, и 11 пропущенных. Две последние игры «Крузейро» завершились ничьёй с «Коринтиансом» (0:0), и поражением от «Сеары» (1:2).

Информация для ставок

«Ботафого» не проигрывает на протяжении пяти игр

«Крузейро» проиграл две встречи из десяти

Десять очных встречах между командами завершились с исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды играют довольно нестабильно. Исходя из статистики личных встреч, предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Мостбет.