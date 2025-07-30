«Ботафого» — «Крузейро». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (3.08.2025)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.13. В случае победы «Крузейро», зайдет коэффициент 3.75. Ничью можно выбрать за 3.15.
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03 августа 2025, 22:00
воскресенье
Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.
Форма команд
«Ботафого» на данный момент находится в топ-6 команд, и набрал уже 26 очков. Команда идет на шестом месте и отстает от лидера сезона на десять пунктов. Разница мячей удивительно положительная, 18 забитых, и 8 пропущенных. Два последних поединка «Ботафого» завершились ничьёй с «Коринтиансом» (1:1), и победой над «Брагантино» (2:0).
«Крузейро» в последнем матче потерял первое место, и опустился на втрое, с 34 очками. «Фламенго» опережает команду на два балла. У команды положительная разница мячей, 28 забитых, и 11 пропущенных. Две последние игры «Крузейро» завершились ничьёй с «Коринтиансом» (0:0), и поражением от «Сеары» (1:2).
Информация для ставок
- «Ботафого» не проигрывает на протяжении пяти игр
- «Крузейро» проиграл две встречи из десяти
- Десять очных встречах между командами завершились с исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Обе команды играют довольно нестабильно. Исходя из статистики личных встреч, предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Мостбет.