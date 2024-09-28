«Челси» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (29.09.2024)

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28 сентября 2024, 10:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.82. Поставить на «Брайтон» можно по 4.15, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Челси» набрал 10 очков за пять туров, что не так плохо, учитывая результаты за на этом же отрезке за последние сезоны. «Синие» очень хотят вернуться в Лигу чемпионов и стараются в каждой игре набрать баллы. В домашней встрече с «Брайтоном» хозяева постараются добыть три балла, но как минимум не проиграть, иначе это приведет к потере позиций в таблице АПЛ . Два последних матча «Челси» в чемпионате завершились победами над «Вест Хэмом» (3:0) и «Борнмутом» на выезде (1:0).

«Брайтону» понравилось участие в еврокубках и теперь команда стремится снова там оказаться. Коллектив идет на седьмом месте с девятью баллами и отстает от «Челси» на один пункт. Матч на выезде в Лондоне будет максимально сложный, но у футболистов есть опыт подобных поединков, поэтому шансы набрать баллы определенно будут. В прошлой игре «Брайтон» поделил очки с «Ноттингем Форест» (2:2) и переиграл «Вулверхэмптон» (3:2).

Информация для ставок

«Брайтон» выиграл семь из десяти последних встреч

Четыре из пяти домашних матчей «Челси» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Челси» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Бернли»

Прогноз

«Челси» и «Брайтон» показывает примерно одинаковые результаты, но большого количества мячей от них ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Мостбет.