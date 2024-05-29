«Цинцинати» — «Нэшвилл». Прогноз на матч МЛС (30.05.2024)

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вчера, 13:57

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.75. Поверить в успех «Нэшвилла» можно по коэффициенту 4.9. На ничью в матче можно поставить по 3.55.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.9. На ТМ 2.5 коэффициент несколько меньше и достигает 1.9. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Цинцинати» уверенно держится в группе лидеров восточной конференции и на данный момент занимает второе место с 33 баллами. Команда отстает от «Интер» Майами всего на один пункт и имеет игру в запасе, что в случае победы в перенесенной игре выведет ее в лидеры. В матче с менее стабильным «Нэшвиллом», хозяева являются большими фаворитами и постараются доказать это на поле. Два последних матча «Цинцинати» завершились победами над «Тороно» (4:3) и «Сент-Луис Сити» (3:1).

«Нэшвилл» редко проигрывает в последних турах, но этого не хватает, чтобы чувствовать себя комфортно. Команда идет лишь на 11 месте с 16 баллами, но отстает от зоны плей-офф всего на два пункта. В игре с одним из лидеров восточной конференции на выезде у гостей очень мало шансов на победу, поэтому даже ничья стала бы хорошим результатом. Два последних матча «Нэшвилла» завершились ничьими с «Монреалем» (0:0) и «Атлантой» (1:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Нэшвилла» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Цинцинати» выиграл четыре из пяти домашних матчей за последнее время

«Цинцинати» выиграл два из пяти последних поединков с «Нэшвиллом»

Прогноз

«Цинцинати» является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе у команды не будет проблем с «Нэшвиллом», который находится не в лучшей форме. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.