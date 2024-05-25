ЦСКА – «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (25.05.2024)

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вчера, 01:25

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА , ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.12. Сделать выбор в пользу гостей можно за 3.35, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

ЦСКА завершил сезон и вряд ли его можно назвать успешным. Тем не менее, шестое место с 45 баллами дает команде право просто доигрывать последний тур в свое удовольствие, в отличие от «Урала», который борется за выживание и едете в Москву за очками. Поединок не лишен интриги, поэтому будет интересным для зрителей. Два последних матча ЦСКА завершились крупной победой над «Пари НН» (6:2) и поражением в серии пенальти от «Зенита» в кубке России (0:1).

«Урал» пытался из тура в тур набирать очки в концовке сезона, но этого не хватило, чтобы последний тур превратился в формальность. На данный момент клуб из Екатеринбурга занимает 11 место с 30 баллами. В случае победы коллектив гарантирует себе место в РПЛ , а другие результаты заставят болельщиков смотреть в интернете результаты параллельных встреч. В прошлом туре «Урал» не смог дожать «Оренбург» (3:3), а ранее поделил очки с «Факелом» (0:0).

Информация для ставок

ЦСКА выиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах

выиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах Четыре последних выездных матча «Урала» завершились ничейным результатом

ЦСКА выиграл два из пяти последних поединков с «Уралом»

выиграл два из пяти последних поединков с «Уралом» Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз