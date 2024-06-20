Дания – Англия. Прогноз на матч чемпионате Европы (20.06.2024)

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вчера, 16:22

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают максимальное предпочтение «родоначальникам футбола». На победу сборной Англии линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.67. Ничейный результат котируется по 3.8, а победа Дании принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.1

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.3. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.65. Ставка на «обе забьют» составляет 2.25.

Форма команд

Сборная Дании не смогла добиться победы в первом туре и сыграла вничью со Словенией (1:1). Теперь коллективу предстоит сразиться с Англией, которая стремится побыстрее оформить выход в плей-офф. В предстоящей встрече сложно представить по какому сценарию она пойдет, но игра будет максимально интересной. Два последних товарищеских матча сборной Дании завершились победами над Данией (3:1) и Швецией (2:1).

Сборная Англии скромно выиграла первый матч и теперь готовится ко второму поединку. Тренерский штаб и коллектив пытаются минимально затрачивать энергию на матчи группового этапа, чтобы хорошо выглядеть в плей-офф, в который команда выйдет, ведь это не вызывает сомнения ни у кого. До победы в первом туре над Сербией (1:0), сборная Англии проиграла товарищеский поединок Исландии (0:1).

Информация для ставок

Англия проиграла два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Дания не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

Сборная Англии выиграла два из пяти последних поединков у Дании

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Англия является фаворитом в этой встрече, но мы предполагаем, что у команды будут определенные проблемы. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.