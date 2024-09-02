Дания – Швейцария. Прогноз на матч Лиги наций (05.09.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Дании линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.3. Ничейный результат котируется по 3.25, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.3.
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2 : 0
завершен
05 сентября 2024, 21:45
четверг
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.13. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.7. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.
Форма команд
Сборная Дании не добилась ни одной победы на ЧЕ 2024 и покинула турнир в 1/8 финала. Такой результат не может нравиться болельщикам, поэтому команде придется реабилитироваться перед болельщиками хорошими выступлениями в Лиге Наций и следующих квалификациях. В прошлой игре сборная Дании проиграла Германии (0:2), а ранее сыграла вничью с Сербией (0:0).
Швейцария на Евро 24 прошла на один этап больше и покинула турнир, вылетев от финалиста турнира. Сборная Швейцарии отличается своей стабильностью и прагматичностью и постарается на выезде с таким соперником как Дания сыграть без ошибок в обороне, что может гарантировать приемлемый результат. Два последних матча Швейцарии завершились поражением от Англии в серии пенальти (1:2) и победой над Италией (2:0).
Информация для ставок
- Сборная Дании не может выиграть уже четыре поединка подряд
- Три последних выездных матча Швейцарии завершились исходом «обе забьют»
- Три из пяти последние встречи между сборными закончились ничейным результатом
Прогноз
Дания является минимальным фаворитом этого матча и постарается оправдать ожидания болельщиков, но вероятнее всего одержать победу не получится. Рекомендуем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.25.