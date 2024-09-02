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Дания – Швейцария. Прогноз на матч Лиги наций (05.09.2024)

02 сентября 2024, 09:29
Дания

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Дании линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.3. Ничейный результат котируется по 3.25, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.13. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.7. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

Сборная Дании не добилась ни одной победы на ЧЕ 2024 и покинула турнир в 1/8 финала. Такой результат не может нравиться болельщикам, поэтому команде придется реабилитироваться перед болельщиками хорошими выступлениями в Лиге Наций и следующих квалификациях. В прошлой игре сборная Дании проиграла Германии (0:2), а ранее сыграла вничью с Сербией (0:0).

Швейцария на Евро 24 прошла на один этап больше и покинула турнир, вылетев от финалиста турнира. Сборная Швейцарии отличается своей стабильностью и прагматичностью и постарается на выезде с таким соперником как Дания сыграть без ошибок в обороне, что может гарантировать приемлемый результат. Два последних матча Швейцарии завершились поражением от Англии в серии пенальти (1:2) и победой над Италией (2:0).

Информация для ставок

  • Сборная Дании не может выиграть уже четыре поединка подряд
  • Три последних выездных матча Швейцарии завершились исходом «обе забьют»
  • Три из пяти последние встречи между сборными закончились ничейным результатом

Прогноз

Дания является минимальным фаворитом этого матча и постарается оправдать ожидания болельщиков, но вероятнее всего одержать победу не получится. Рекомендуем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.25.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
02 сентября в 10:57
Не буду искать победителя в этом матча, но думаю что команды как минимум по одному разу отметятся голом.
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